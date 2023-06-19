19 червня 2023: Іларіона Сповідника — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна переїжджати на нове місце та сваритися з близькими.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іларіона Сповідника. Він був ігуменом Далматської обителі за часів переслідувань християн, але все одно займався проповідницькою діяльністю. Не раз Іларіона катували за його віру, за що Бог нагородив його даром виганяти бісів і зустрічатися з душами померлих. Коли скінчилися гоніння, він повернувся до своєї обителі, де прожив до глибокої старості.

Чого не можна робити 19 червня:

переїжджати на нове місце;

сваритися з близькими;

злословити;

вживати спиртні напої.

Народні прикмети й повір'я:

у лісі чути крик дятла — буде холодно;

голосно співають шпаки — вночі піде дощ;

на жасмині всі квіти опали — осінь буде ранньою;

чути грім — одразу після цього почнеться дощ.

День ангела святкують:

Іларіон, Сусанна.

Народилися цього дня:

1623 рік — Блез Паскаль, французький математик, фізик, винахідник, філософ і літератор;

1964 рік — Борис Джонсон, британський політик і державний діяч, прем'єр-міністр Великобританії (2019-2022).

Також у цей день:

240 рік до н. е. — грецький вчений Ератосфен Кіренський уперше обчислює радіус Землі;

1885 рік — із Французької республіки в Нью-Йорк доставляють подарунок — статую Свободи;

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.