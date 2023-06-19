Петля Венери з 19 червня по 7 жовтня 2023 року: чого очікувати в цей період

Вже сьогодні розпочалася петля Венери, яка триватиме наступні 4 місяці та вплине на наше життя у сфері стосунків, фінансів та публічної діяльності.

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Коли станеться петля Венери?

З 19 червня по 7 жовтня 2023 року триватиме петля Венери у Леві, і планета перейде в ретроградний рух з 23 липня по 4 вересня.

Зазвичай період ретроградної Венери триває від 40 до 43 днів, відбувається кожні 18-19 місяців, а кожні 8 років цикл повторюється у певному знаку Зодіаку. Наступного разу Венера буде ретроградною в серпні 2031 року.

Як петля Венера вплине на наше життя?

Головні зміни в період петлі Венери відбудуться у сфері стосунків, фінансів та публічної діяльності. Цей час може стати викликом для ваших стосунків, можливо, з'являться проблеми та неясності. Однак, такі періоди також можуть стимулювати нові зустрічі, відкриваючи нові можливості для кохання та романтики.

Щодо фінансів, петля Венери може викликати коливання та нестабільність у цій сфері. Рекомендується бути обачними під час ухвалення фінансових рішень, вкладеннь та угод, оскільки можливі непередбачені зміни та ризики. Необхідно ретельніше аналізувати свої фінансові кроки та уникати серйозних ризиків.

Цей період буде сприятливим, щоб переосмислити свої цінності, навчитися прислухатися до своїх почуттів та бути більш терпимими до змін.

Також цей транзит може вплинути на реалізацію у творчій сфері та набуття популярності. Але зі своєю репутацією варто бути уважнішими, оскільки наслідки публічного скандалу можуть після цього переслідувати вас роками. Серпень 2023 – місяць, коли потрібно зробити доленосний вибір, який вплине на події найближчих років вашого життя, тому навряд чи можна говорити про стійкість та стабільність у цей період.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer