20 червня 2023 року: Феодота Анкірського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна фізично працювати та купатися у відкритих водоймах.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського. Він жив у III столітті за правління імператора Діоклетіана, який знищував християн. Феодот ховав у своєму домі вірян, що тікали від жорстокості царя, годував їх, а ще відвідував мучеників у в'язницях, проводив християнські поховання. За це Феодот був підданий страшним тортурам, а невдовзі жорстоко вбитий.

Що не можна робити 20 червня:

фізично працювати;

купатися у відкритих водоймах;

вживати алкоголь;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода – на великий врожай жита;

бджоли сидять на стінках вулика – до спеки;

темніють сонячні промені – скоро буде гроза;

павуки за ніч розширили павутиння – до тепла та ясної погоди.

День ангела святкують:

Валерія, Марія.

Народилися цього дня:

1967 — Ніколь Кідман, австралійська та американська актриса, співачка, продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі", BAFTA та ін.

Також у цей день:

1768 — українські гайдамаки беруть Умань;

1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1840 — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1990 — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна в Берлін;

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем;

2003 — створюють фонд Вікімедіа.