20 червня 2023 року: Феодота Анкірського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна фізично працювати та купатися у відкритих водоймах.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського. Він жив у III столітті за правління імператора Діоклетіана, який знищував християн. Феодот ховав у своєму домі вірян, що тікали від жорстокості царя, годував їх, а ще відвідував мучеників у в'язницях, проводив християнські поховання. За це Феодот був підданий страшним тортурам, а невдовзі жорстоко вбитий.
Що не можна робити 20 червня:
- фізично працювати;
- купатися у відкритих водоймах;
- вживати алкоголь;
- злословити.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода – на великий врожай жита;
- бджоли сидять на стінках вулика – до спеки;
- темніють сонячні промені – скоро буде гроза;
- павуки за ніч розширили павутиння – до тепла та ясної погоди.
День ангела святкують:
Валерія, Марія.
Народилися цього дня:
1967 — Ніколь Кідман, австралійська та американська актриса, співачка, продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі", BAFTA та ін.
Також у цей день:
1768 — українські гайдамаки беруть Умань;
1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі;
1840 — Семюел Морзе отримує патент на телеграф;
1990 — Бундестаг ФРН ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна в Берлін;
1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем;
2003 — створюють фонд Вікімедіа.