Софі, герцогиня Единбурзька, вийшла в світ у квітковій сукні за дві тисячі доларів

Дружина принца Едварда вразила яскравою літньою сукнею на дні Ордену Підв'язки.

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Напередодні у Великій Британії відзначали день Ордену Підв'язки. Так що принц Вільям, король Чарльз і королева Камілла вбралися в оксамитові мантії та капелюхи з пір'ям. А Кейт Міддлтон і герцогиня Единбурзька, Софі, яка раніше мала титул графині Уесекської, обрали чарівні вбрання для відвідування каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Про це пише Daily Mail.

Софі, дружина принца Едварда, молодшого брата короля, вийшла у світ у шикарній квітковій сукні Emilia Wickstead за майже дві тисячі доларів.

Кейт Міддлтон та Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images

І приєдналася до Кейт у каплиці Святого Георгія.

58-річна Софі днем раніше відзначила 24-ту річницю весілля з молодшим сином королеви Єлизавети II, принцом Едуардом, тож у неї були причини бути ошатною.

Її сукня з яскравим квітковим принтом з тафти вже стала хітом у соцмережах, адже немає нічого більш придатного для сонячного літнього дня.

Вона доповнила образ, одягнувши пару срібних сережок та безліч золотих браслетів. А оскільки за етикетом, для подібних заходів покладається капелюшок Jane Taylor, то вона вибрала яскравий екстравагантний головний убір, який не надто добре захищав від сонця, зате точно справляв враження.

Герцогиня Софі та принц Едвард Фото: Getty Images

Останнім штрихом стали білі туфлі на шпильках та рожевий палантин.

А принцеса Уельська, як завжди, була втіленням елегантності у шикарній чорно-білій сукні міді у горошок від Alessandra Rich.

Кейт Міддлтон та Софі, герцогиня Единбурзька Фото: Getty Images

Модні експерти вже відзначили, що образ Кейт Міддлтон практично копіював вбрання принцеси Діани, яке вона обрала для перегонів в Аскоті в 1988 році.

Втім, Алессандра Річ раніше говорила, що, створюючи свої вбрання, вона надихалася стилем принцеси Діани, яка свого часу викликала фурор у світі моди.

Нагадаємо, найблагородніший орден Підв'язки, який є найстарішим британським лицарським орденом і найстарішим чинним національним лицарським орденом, обмежений 24 лицарями або дамами-компаньйонами на додаток до короля та принца Уельського.

До нього також входять "позаштатні члени", зокрема іноземні монархи та інші члени королівської сім'ї.

Орден Підв'язки був заснований 700 років тому Едуардом III, який надихався легендами про короля Артура і лицарів Круглого столу.

Нагадаємо, для служби у каплиці Святого Георгія принцеса Уельська не лише обрала знакове вбрання, а й одягла особливі сережки, які так любила її покійна свекруха.