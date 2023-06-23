У королеви Камілли є шкідлива звичка (фото)
За шкідливою звичкою королеву помітили в перший день Royal Ascot.
Король Чарльз і королева Камілла прибули в перший день Royal Ascot. Пару помітили на трибунах, коли монарх скривив обличчя, а його дружина гризла нігті. Про це пише The Times.
Річ у тім, що королівське подружжя спостерігало, як їхній перший бігун втрачає перемогу. Емоції Чарльза і Камілли зазнали випробування, як і будь-якого іншого власника коня, що подає надії, оскільки їхнього чистокровного коня обійшов суперник.
Жокей Френкі Детторі, фаворит серед любителів перегонів, який цього року йде на пенсію, виступав за пару, але він не продовжив минулі перемоги. Королева залишилася з гримасою наприкінці ставки Вулфертон, а потім була помічена, як нервово гризла нігті.
Король і королева продовжили традицію королеви Єлизавети II підтримувати Королівський Аскот. Їхній день на перегонах розпочався з традиційної каретної ходи, і в спільній передмові до офіційної програми пара віддала данину поваги "довічному інтересу" покійної королеви до Royal Ascot.
Чарльз і Камілла, обидва шанувальники перегонів, махали натовпу, що заповнив трибуни в перший із п'яти днів відомих перегонів.
До пари приєдналися інші члени королівської сім'ї, зокрема принцеса Анна, Зара і Майк Тіндалл, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, а також сестра Камілли, яка нещодавно овдовіла Аннабель Елліот.
Нагадаємо, королівські перегони Royal Ascot враховують в себе п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У перегонах беруть участь і коні з королівської стайні.
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