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Стиль життя

24 червня 2023 року: апостола Варнави — що сьогодні не можна робити?

Апостол Варнава
Апостол Варнава

Сьогодні не можна рвати траву та їсти жирну їжу.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Варнаву. Варнава жив за Ісуса Христа, тож на власні очі бачив його дива і увірував у них. Виховувався він разом з апостолом Павлом у Єрусалимі. Саме Варнава привів до Єрусалима Павла і став разом із ним проповідувати. Помер у 76 років через жорстоке побиття юдеями.

Що не можна робити 24 червня:

  • рвати траву;
  • їсти жирну їжу і пити алкоголь;
  • сваритися з близькими;
  • вирушати в далекі поїздки.

Народні прикмети та повір'я:

  • є квіти на акації — буде неврожайний рік;
  • теплі ночі — до гарного врожаю плодових дерев;
  • шипшина не розкрила свої бутони — до дощу;
  • горобина щойно зацвіла — восени чекайте багато грибів.

День ангела святкують:

Варнава, Варфоломій, Єфрем, Марія.

Народилися в цей день:

1987 рік — Ліонель Мессі (Lionel Messi) — аргентинський футболіст, якого вважають одним із найкращих гравців в історії футболу. Він виступав за ФК Барселона і збірну Аргентини.

Також цього дня:

1497 рік — перша задокументована згадка про відвідування європейцем Північної Америки;

1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному з ініціативи барона П'єра де Кубертена, ухвалюють рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1917 рік — у Києві на повністю заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст I Універсалу Центральної Ради, ухвалений напередодні;

1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО.

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