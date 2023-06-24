Голуб-мутант із величезними ногами став зіркою мережі (відео)

Користувачі жартують, що на відео — суміш голуба і динозавра.

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В TikTok завірусилося відео, де зображено голуба з нереально вигнутими грудьми і величезними ногами, які ніяк не в'яжуться з його зовнішністю. Запис зібрав понад 19 мільйонів переглядів, 1,7 млн лайків і десятки тисяч коментарів.

Спочатку багато хто запідозрив, що в кадрі використана технологія діпфейк, настільки нереальним виглядав цей птах. Зверху це — звичайний голуб. Однак його худі й довгі ноги, вкриті пір'ям, викликали безліч запитань. Пернате ходило по дерев'яному столу, як ні в чому не бувало.

"Вам краще не змушувати мене думати, що це реально", "Я сміявся хвилин п'ять з цього", "Хтось возиться з темними мистецтвами", "Вони розводили купу голубів, не тільки цього, це сумно, вони, ймовірно, страждають, бо ті, кого я бачив дотепер, не можуть літати", "Це голуб, для якого використовували ДНК яйця динозавра", "Це голуб, змішаний з чимось, не знаю, що це таке. Я думаю, що це залишки голуба і динозавра", — пишуть у коментарях глядачі.

Незабаром з'ясувалося, що цей голуб — не фейк і існує насправді. У кадрі — англійський дутиш, вид поштових голубів, який є "найвищою породою модних голубів, причому деякі з найбільших досягають 40 сантиметрів заввишки", згідно з Backyard Poultry.

Англійський дутиш Фото: Backyard Poultry

Виведену протягом століть селекційного розведення птаху часто називають "супермоделлю" голубиного світу через її чудову зовнішність.

Цей "голуб-мутант" — не перша пташка, яка потрапила в заголовки новин у 2023 році. У травні зухвалий голуб весело перервав зведення погоди метеоролога з Флориди, а пара канадських голубів була заарештована з рюкзаками з наркотиками в січні та березні відповідно.

Раніше Фокус писав, що птахом року в Новій Зеландії в 2018 році став вічно п'яний голуб.