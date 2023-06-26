М'який характер: три знаки Зодіаку, якими легко маніпулювати

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які можуть бути вразливими до маніпуляцій і впливу інших людей.

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Риби

Риби — це чутливі та емоційні особистості. Їхня схильність до емпатії та бажання допомогти іншим іноді роблять їх вразливими для маніпуляції. Риби можуть бути схильні до віри в хороше у всіх людях і не завжди бачать приховані мотиви інших. Це робить їх занадто довірливими та неспроможними протистояти маніпулятору, оскільки вони часто не бачать, що їх використовують.

Рак

Раки відомі своєю чутливістю та емоційною вразливістю. Вони глибоко прив'язані до своїх близьких, і це часто робить їх мішенню для маніпуляції. Раки можуть бути занадто довірливими та схильними до підпорядкування в спробах зберегти мир і гармонію у стосунках. Це робить їх вразливими до маніпуляції людьми, які знають, як використовувати їхній емоційний зв'язок і впливати на них через їхніх близьких.

Терези

Терези прагнуть гармонії й уникають конфліктів, тому вони можуть бути схильні до маніпуляції в спробах зберегти мир і злагоду у стосунках. Вони часто прагнуть догодити іншим і можуть бути схильними до компромісів, навіть якщо це йде на шкоду їхнім власним інтересам. Це робить їх уразливими для маніпулятивних особистостей, які знають, як використати їхнє прагнення до гармонії та впливати на них через обіцянки кращої ситуації або благополуччя.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba

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