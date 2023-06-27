Гейлі Бібер поділилася фото в сукні з відвертим вирізом на спині

Зірка подіумів продемонструвала фігуру в обтислому вбранні з пікантним вирізом.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер показала своїм шанувальникам стильну сукню з відвертим вирізом. Фотографії в розкішному образі дружина Джастіна Бібера опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty підписала свій пост серією смайликів у вигляді метелика, акули і рожевого банта, приймаючи для знімків різні пози.

Гейлі одягла облягаючу ніжно-блакитну сукню з довгими руками і пікантним вирізом на спині. У руках зірка подіумів тримала пухнасту блакитну сумку Bottega Veneta (3200 доларів), доповнивши розкішний образ сережками з діамантами. Вона зробила макіяж із блакитними тінями, а волосся зачесала набік.

Гейлі Бібер

"Якби я був Джастіном, я б теж одружився з тобою", — написав один шанувальник у коментарях, а інший додав: "Найкрасивіша".

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

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Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ на побаченні з чоловіком, 29-річним канадським поп-співаком Джастіном Бібером.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер відвідала вечірку в рожевій міні-сукні з глибоким декольте.