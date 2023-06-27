Вілла мільярдерів: Бейонсе відпочиває на озері Комо зі співзасновником Twitter

На озері, де своїм обов'язком вважають провести відпустку всі селебріті і багатії, що володіють достатнім капіталом, Бейонсе відпочиває разом зі своїм чоловіком Джей Зі.

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Нещодавно Бейонсе відвідала показ свого друга Фаррелла Вільямса, зробивши перерву у своєму концертному турі. А тепер попдіва вирішила відпочити на італійському озері Комо. Про це пише Daily Mail.

Співачку та її чоловіка бачили в компанії співзасновника Twitter Джека Дорсі на балконі розкішної вілли.

Бейонсе на озері Комо

Журналісти вже прозвали віллу, де проводять час знаменитості, "віллою мільярдерів". Адже вся трійця "коштує" понад 7 мільярдів доларів.

За даними Forbes, статки Бейонсе становлять 500 мільйонів доларів, а статки її чоловіка, продюсера Джей Зі, становлять 2,5 мільярда доларів. Решта суми — статки Джека Дорсі: близько 4,2 мільярда доларів.

Джей Зі, як повідомляється, майже подвоїв свої статки завдяки своїм численним компаніям, зокрема розважальній агенції Roc Nation і його коньячному бренду D'ussé.

Спочатку Бейонсе і Джей Зі насолоджувалися ланчем, а після вирушили на прогулянку озером на стильному моторному човні. Крім них і Джека Дорсі, на віллі відпочивають ще кілька їхніх друзів.

Бейонсе і Джей Зі на озері Комо

Поїздка Бейонсе та її чоловіка до Італії відбулася після того, як вони нарешті купили найдорожчий будинок у Каліфорнії.

Угоду було укладено в травні. Пара придбала розкішний мега-особняк у Малібу за колосальні 200 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим будинком, який будь-коли продавали в штаті Каліфорнія.

Їхній новий розкішний будинок розташований на кручі площею 8 акрів з видом на Тихий океан у районі Парадайз-Коув, який також влучно прозвали "Вулицею мільярдерів". Його первісна вартість була 295 мільйонів доларів.

Комплекс L-подібної форми має великі бетонні коридори, а також скляні панелі від підлоги до стелі. Великий задній двір може похвалитися басейном і закінчується скелею, з якої відкривається вид на пляж.

Будинок був спроєктований японським майстром-архітектором Тадао Андо, який також працює над будинком Каньє Веста в Малібу.

Бейонсе і Джей Зі на озері Комо

Андо — лауреат Прітцкерівської премії, відомий своїми унікальними бетонними конструкціями в Азії, Європі та Північній Америці.

Мінімалістський сучасний будинок був спочатку побудований для Вільяма Белла, відомого колекціонера творів мистецтва, який купив нерухомість за 14,5 мільйона доларів 2003 року.

Будівництво будинку зайняло 15 років.

З моменту весілля 2008 року Бейонсе і Джей Зі інвестували в нерухомість.

За даними Architectural Digest, у них були будинки в Нью-Йорку, Новому Орлеані, Гемптоні, Маямі-Біч і Лос-Анджелесі. Частину з них пара продала.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сантехніку з будинку, який раніше орендували Бейонсе і Джей Зі, виставили на онлайн-аукціон.