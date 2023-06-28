Ніколь Шерзінгер із Pussycat Dolls оголосила про заручини

Обранцем співачки став регбіст Том Еванс.

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Ніколь Шерзінгер, учасниця гурту Pussycat Dolls і зірка фільму "Люди в чорному", оголосила про заручини. Актор Том Еванс освідчився їй на пляжі. Про це пише People.

Перші чутки про стосунки пари з'явилися 2019 року.

Про заручини повідомила сама Ніколь, опублікувавши романтичні фото в Instagram.

Заручини Ніколь Шерзінгер

"Я сказала так", — написала 44-річна співачка і суддя шоу "Співак у масці".

Пара дебютувала на червоній доріжці на 21-й щорічній вечірці InStyle і Warner Bros. Pictures Golden Globe Afterparty в Беверлі-Гіллз у січні 2020 року.

Відтоді пара стала часто ділитися враженнями про свої стосунки в соціальних мережах.

У травні Шерзінгер поділилася в Instagram фотографіями з поїздки до Португалії. А у квітні опублікувала фото з поїздки в парк розваг. Вона також опублікувала миле фото з великим плюшевим ведмедиком і Евансом у День святого Валентина.

Ніколь Шерзінгер і Том Еванс

Пара зустріла Новий рік разом, і Еванс поділився милою фотографією з їхнього свята в Instagram.

Їм також подобається разом займатися парними тренуваннями і ділитися своїми заняттями в соціальних мережах.

Шерзінгер і Еванс уперше натякнули на стосунки, коли регбіст з'явився на шоу The X Factor UK 2019 року.

Раніше Еванс зустрічався з моделлю й акторкою Келлі Брук, з якою розлучився 2013 року. А у Шерзінгер були стосунки з болгарським тенісистом Григором Дімітровим з 2016 по початок 2019 року. У 2015 році вона розлучилася з гонщиком Формули-1 Льюїсом Гемілтоном після семирічної перерви у стосунках.

"Іноді люди залишаються у стосунках, тому що так вони почуваються спокійніше, тому що їм це зручно, тому що вони не хочуть бути самі. Але я відкриваю нову главу у своєму житті. Я переживаю дуже перетворювальний період", — говорила Ніколь в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше про заручини оголосила молодша сестра Майлі Сайрус. Ноа Сайрус виходить заміж за німецького модельєра.

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