"Кракен-дівчина на ім'я Рубі". Огляд нового фільму від DreamWork

Розповідаємо, що придумали творці "Шрека" цього разу.

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В українських кінотеатрах стартував показ анімаційного фільму — "Кракен-дівчина на ім'я Рубі". Ми його вже подивилися і все розповімо.

Про що анімаційний фільм "Кракен-дівчина на ім'я Рубі"

Головна героїня нової стрічки DreamWorks з дещо дивною назвою "Кракен-дівчина на ім'я Рубі" режисера Кірка ДеМікко — уперта старшокласниця, у якої є секрет (не менш дивний, ніж сама назва анімаційного фільму): вона та її сім'я — водні жителі — кракени, які видають себе за людей блакитного кольору. Відчайдушно намагаючись вписатися в суспільне життя свого приморського містечка, Рубі покірно використовує хитрощі, розповідає, що вона переїхала з Канади, але скаржиться на сувору заборону своїх батьків на прогулянки океаном.

Одного разу Рубі все-таки падає в океан і розуміє причину батьківських побоювань: під час занурення дівчинка, як і її мати, і бабуся до неї, перетворюється на величезну морську істоту з гігантськими щупальцями. "Я монстр", — вигукує Рубі після руйнівного і намокання, що викликало переляк.

Але в цьому сумбурному сімейному романі самотній образ у підлітковій драмі просто не спрацював би. Незабаром Рубі залишає берег, маму і шкільних друзів, після чого її пригоди розширюються до масштабів планети, і до історії підключаються підступна русалка, кривоногий моряк і чарівний тризуб, захований усередині підводного вулкана. Варто зазначити, що навіть матріархальна мейнстрім-лінія в центрі сюжету не приносить гострої залученості глядача, він просто опиняється в центрі сюжетного хаосу і кольорового феєрверку. До слова, головними лиходійками океану в мультфільмі представлені... русалки. Це не перший випадок, коли DreamWork перетворюють стереотипно позитивних персонажів на полярних героїв. Чого тільки вартий принц зі "Шрека"? А "Кіт у чоботях"?

Іншими словами, студія анімаційних фільмів створила звичайний для себе проект. Глядачі побачать у певному сенсі спрощеного "Шрека" з ухилом у підліткову демагогію про дорослішання, труднощі становлення в соціумі, критерії самоцінності та інші популярні для обговорення теми.

Чи варто дивитися фільм "Кракен-дівчина на ім'я Рубі"?

Так, якщо:

Ви вирішуєте, як розважити дитину у вихідні. Такий мультфільм стане гарним доповненням до морозива та прогулянки в парку.

Ні, якщо:

Ви очікуєте побачити шедевр, створений на зміну культовому "Шреку". Це — не він!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Без образ" з Дженніфер Лоуренс у головній ролі.