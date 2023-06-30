Від простачки до принцеси: як змінювався стиль Кейт Міддлтон
За двадцять років Кейт зі звичайної дівчини перетворилася на ікону стилю, образи якої наслідують у всьому світі.
Якщо говорити про трансформацію королівського стилю, то найкраще як приклад підходить Кейт Міддлтон, яка з простачки перетворилася на одну з найбільш фотографованих жінок у світі. Багато модних експертів відзначають, що зараз принцеса Уельська має навіть кращий вигляд, ніж у свої 20 років. Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон завжди має ідеальний вигляд завдяки бездоганній зачісці, макіяжу та одягу. Незалежно від того, чи ходить вона по магазинах, чи грає в теніс, чи виконує гігантський графік королівських заходів, принцеса Уельська завжди має бездоганний вигляд.
Можна забути про розмазану туш, надлишок косметики, або розпатлане волосся.
Насправді, Кейт Міддлтон, мати трьох дітей, зараз у свої 40 років має навіть кращий вигляд, ніж у 20.
Звісно, мати бездоганний вигляд їй допомагає ціла команда стилістів, костюмерів та візажистів, робота яких полягає в тому, щоб вона була втіленням досконалості.
Але відтоді, як на початку 2000-х Кейт опинилася в центрі уваги королівської сім'ї, її зовнішній вигляд різко змінився.
Вона перетворилася із засмаглої дівчини, яка бігає Сент-Ендрюським університетом і розважається з принцом Вільямом, на елегантну майбутню королеву.
Проте її еволюція також здається поверхневою. Кейт, здається, набула впевненості в собі, і в останнє десятиліття їй дісталася найважливіша роль у її житті — вона стала матір'ю.
Вона також підтримує чудову форму і, як відомо, у вільний час веде дуже активний спосіб життя.
Раніше цього року принцеса Уельська розповіла, що тренується, коли може.
"Я роблю все це. Щоразу, коли я можу позайматися, я займаюся. Навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", — пожартувала Кейт, згадавши, що її улюблена вправа — це планка.
Королівський інсайдер раніше повідомив: "Кейт — одержима своєю фігурою, як і її сестра Піппа. А їхня мати Керол, якій за 60, досі в дуже хорошій формі".
Під час навчання в університеті Кейт обирала одяг у стилі преппі і рідко обходилася без надійного елегантного блейзера в поєднанні з легкою сукнею або з джинсами. Волосся вона зазвичай носила розпущеним по плечах.
Знаменитий стиліст із зачісок Дайонн Сміт сказала: "Її волосся відображало все, що вона містила в собі — юну, веселу, сучасну жінку".
За останнє десятиліття принцеса Уельська різко змінила свою зовнішність, відмовившись від матової основи під макіяж, темної підводки для очей і глянсових губ на користь більш природного образу.
У свої 20 років Кейт підводила очі, використовувала бронзатор і рум'яна. І ще віддавала перевагу більш природній лінії брів, не піклуючись про їхню форму, як зараз.
"Кейт у свої 20 років була такою ж, як і ми. Всі ми проходимо через цей перехід від студента до роботи, але вона пройшла через щось набагато більше — від нікого до однієї з найбільш фотографованих жінок у світі. Я думаю, що вона зробила це з великою легкістю і елегантністю. Є фотографії з заручин, зроблені в листопаді 2010 року, коли вона вдягнена в гарну сукню від Issa, і я думаю, що це початок її перетворення на принцесу", — каже Еліс Гейр, молодший редактор відділу стилю.
Ще один поворотний момент настав перед її весіллям з принцом Вільямом 2011 року, коли Кейт було 29 років. Вона пом'якшила свій образ, а підводка для очей стала менш різкою.
Дивно, але Кейт вирішила сама зробити собі макіяж у день весілля після того, як взяла уроки в Арабелли Престон, візажиста, що спеціалізується на весільному візажі.
Її шкіра виглядала зволоженою і сяючою, рум'яна підкреслювали її посмішку, а також вона обмежилася світлою основою, штрихами туші і теплими коричневими тінями для повік.
Мішель Абельс, співзасновниця Mishel Makeup, раніше говорила про зовнішній вигляд Кейт: "Ефект був приголомшливим. Її власний природний макіяж був ідеальним для весільного образу, з акцентом на очі і збереженням природності в іншому, з рожево-коричневими рум'янами і губною помадою. Це було дійсно сміливе і цікаве рішення, але воно безумовно окупилося. Вона знала своє обличчя, вона знала, що їй подобається. Це був чудовий вибір, і вона мала фантастичний вигляд".
Весілля Кейт ознаменувало початок трансформації, коли їй виповнилося 30 років і перші роки заміжжя, а також перші роки її роботи в королівській родині.
За перше десятиліття роботи у фірмі її макіяж став більш витонченим, тонким і елегантним.
Саме в ці роки Кейт почала робити свою фірмову зачіску: пружні локони, що хвилями спадають на плечі.
Принцеса також почала експериментувати з кольором свого волосся і зачіскою, то обираючи медові пасма, а також роблячи проділ посередині.
Знаменитий перукар-стиліст Дайонн Сміт сказала: "Ніколи не було жодної недоречної зачіски, але вона, як і раніше, мала молодший вигляд завдяки об'ємній зачісці".
У 30 років Кейт Міддлтон, тоді ще герцогиня Кембриджська, часто обирала сукні-пальта від Кетрін Вокер, лондонської дизайнерки, яка була однією з улюблених дизайнерів принцеси Діани. Також у її гардеробі були вбрання від Александра Макквіна і Дженні Пекхем.
"Багато суконь-пальто, багато костюмів із спідницями, класичний образ, про який ми думаємо, коли думаємо про Кейт", — зазначають модні експерти.
А у 2020-х образ Кейт продовжує трансформуватися. Мати трьох дітей стала більш царственою та елегантною.
Вона іноді вибирає недорогі прикраси. Так, на BAFTA вона одягла сережки від Zara за 17,99 фунтів стерлінгів. Але загалом її вбрання в 40 років були створені деякими справді висококласними дизайнерами, які на крок вищі за ті, що вона носила у свої 30.
Принцеса визначилася з кольором волосся: воно стало темнішим, і вона відмовилася від підводки на нижній повіці.
Лаура Кей, експертка з макіяжу і засновниця Laura Kay London, раніше говорила: "Кейт була відома тим, що товсто підводила нижню повіку. Це було модно на початку 2000-х, але Кейт віддавала перевагу цьому макіяжу навіть у свої тридцять". Після, каже Лаура, вона змінила імідж і має "більш модний вигляд, ніж будь-коли".
Тепер принцеса Уельська віддає перевагу глибоким димчасто-коричневим і бронзовим відтінкам, і весь її макіяж очей розтушовують для м'якшого, але ще яскравішого ефекту.
"Вона також не боїться пробувати тренди, використовуючи нові техніки, які доповнюють її зовнішність. І явно омолоджують її", — зазначає Лаура.
Також принцеса явно почувається впевненіше, ніж раніше. На початку роботи в якості члена королівської сім'ї, її бентежили публічні виступи. Але тепер вона може впоратися з будь-яким викликом.
Вона оновила свій гардероб, щоб продемонструвати стиль сучасної працюючої принцеси. Тепер ми часто бачимо її в штанних костюмах, елегантних пальтах від Кетрін Вокер і сміливих дизайнерських блузах.
Вона змінила свої клатчі на колекцію сумок з ручками всіх форм і розмірів.
Під час коронації короля в травні вона мала вигляд принцеси у своїй приголомшливій тіарі.
"Королівський" одяг іноді може призвести до жорсткого, буржуазного вигляду. Кейт елегантно примудряється уникати цього і демонструє дорослий гламур.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, хто займається стилем дам з королівської сім'ї Великої Британії. Принцеса Уельська кілька разів змінювала стилістів, і всі вони додавали в її стиль щось нове.
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