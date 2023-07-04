Як стиль принцеси Діани все ще має вплив у 2023 році: думка експертів

1 липня 2023 року покійній принцесі виповнилося б 62 роки.

Related video

Слід, який принцеса Діана залишила у світі моди, безмежний. Можливо, вона є найвпливовішою музою стилю в історії моди, і досі, через 25 років після її смерті, багато хто використовує її образи як джерело натхнення. Про це пише Hello.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Цього тижня дизайнер Саймон Порте Жакмюс продемонстрував своє шоу Осінь/Зима 2024 у Версальському палаці і пояснив, що вся колекція була натхненна леді Ді.

"Остання колекція Жакмюса була заснована на відсиланнях до її найбільш знакових моментів стилю, таких як потрійне намисто з сапфірів і перлів, яке вона носила з сукнею помсти", — пояснила редактор журналу Fashion Наталі Селмон.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Поряд з силуетами 80-х років, як-от пишні рукави, які, за словами дизайнера, "стануть візитною карткою Jacquemus", Кендалл Дженнер вийшла на подіум в образі, що поєднував два найзнаковіші модні моменти Діани.

Кендалл Дженнер на показі Jacquemus Фото: Getty Images

Поза подіумом і перейшовши до вуличного стилю, вам достатньо поглянути на те, що сучасні дівчата носять у вихідні дні, щоб побачити, як особистий невимушений стиль Діани був привнесений у це. Толстовки поверх велосипедних шортів, прямі штани, вільно заправлені в черевики, і університетські куртки.

Поряд із впливом на сучасних моделей, як-от Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та Емілі Ратаковскі, кравецька майстерність Ді також користується популярністю в наступного покоління. Хештег #princessdianastyle набрав понад 61 мільйон переглядів на TikTok — платформі, яку переважно використовують представники покоління Z.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber Принцеса Діана Фото: Getty Images

В інтерв'ю ITN Діана одного разу сказала: "Мода взагалі не є моєю "великою річчю". Очевидно, що якщо я допомагаю індустрії моди і британській частині речей, це прекрасно. Але я ніколи не намагаюся цього робити спеціально".

Іронічна точка зору з огляду на її неймовірний вплив у всьому світі, а не тільки на її рідній території.

"Вплив стилю принцеси Діани поширився на всі сфери нашого життя — від її класичного спортивного образу 90-х до вбрання в стилі хайленд і, звісно ж, її позачасової майстерності в класичному стилі одягу для особливих випадків. Вона була і залишається на багатьох дошках настрою для фотосесій та особистого стилю клієнтів", — сказала модний експерт Еліс Маннерс.

Принцеса Діана

"Для мене вона — моє джерело натхнення для таких заходів, як Роял Аскот, Вімблдон і весілля. Хоча, я повинна визнати, що багато разів я намагалася відтворити її класичний позаслужбовий вигляд у вінтажних джинсах, мокасинах і цій сорочці оверсайз", — продовжила вона.

Принцеса Діана Фото: Getty

"Я завжди любила моду 80-х і 90-х, а принцеса Діана завжди мала винятковий вплив своїм гардеробом. Мені подобається великий квадратний блейзер з підплечниками в поєднанні з повсякденною кепкою і толстовкою, а також коричневі черевики. Справжня ікона", — сказала Ванесса Блейр про стиль леді Ді.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Також Фокус писав історії найбільш культових речей принцеси Діани.