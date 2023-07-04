Для тих, хто сумував за "Лютером". Огляд серіалу "Захоплений рейс"

На платформі Apple TV+ вийшов новий серіал з Ідрісом Ельбою.

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Наприкінці червня 2023 року на платформі Apple TV+ стартував очікуваний багатьма серіал — "Захоплений рейс"/Hijack з Ідрісом Ельбою в головній ролі. Наразі до перегляду доступні тільки дві перші серії, але враження про проєкт скласти вже можна. Розповідаємо, що думаємо про один із найбільш очікуваних серіалів 2023 року.

Про що серіал "Захоплений рейс"/Hijack

Професійний бізнес-перемовник Сем (Ідріс Ельба) повертається рейсом із Дубая до Лондона. Він останнім заходить на борт літака, на який, наче зовсім не поспішає. У його ручній поклажі — подарунок для загадкової незнайомки, з якою, як він повідомляє стюардесі, "йому пощастило".

Не минає й години з моменту зльоту, як літак захоплюють терористи в найкращих традиціях епохи 1980-х, коли викрадення літака було явищем набагато частішим, ніж тепер. Терористи без зусиль проникають у кабіну пілота, який ледь встиг передати на землю повідомлення про терористичну загрозу на борту, беруть повний контроль над повітряним судном, не висуваючи водночас жодних вимог. "Просто залишайтеся на своїх місцях і слухайте вказівки" — вимагають терористи, розмовляючи з пасажирами англійською та арабською мовами.

Сем встигає відправити повідомлення про захоплення літака своїй колишній дружині, після чого в нього відбирають телефон. А сам головний герой викликається... допомогти терористам і починає свою гру високопрофесійного маніпулятора. З цього моменту на глядачів очікує напружена дуель між лідером групи терористів і топовим бізнес-переговірником, яка подарує шанувальникам трилера новий маст хев для перегляду, якщо звісно сюжет не підвисне на середині.

Ставка продюсерів на авіатрилер — майже безпрограшна, адже глядачі встигли скучити за цим піджанром трилера. Кокуренцію Hijack може скласти хіба що повнометражна картина "Рейс" (2023) Жана-Франсуа Ріше з Джерардом Батлером у головній ролі. Щоправда, з перших кадрів стає очевидним, що сюжет "Захопленого рейсу" передбачає набір сценарних "багатоходівок", в той час, як "Рейс" — стандартний для Батлера бойовик, що не подає надій на несподівані повороти.

Ключова "визначна пам'ятка" Hijack — це сюжет, який розгортається в реальному часі (кожен епізод охоплює близько години 7-годинного перельоту з Дубая до Лондона). Викрадення літака, яке стартує з ретельно продуманого плану, що поступово "відходить від курсу" у всіх сенсах. До касту проєкту залучено переважно британських акторів і тільки одну топову знаменитість — Ельбу.

При цьому, головний герой, який замість того, щоб спробувати стати героєм і врятувати пасажирів, пропонує співпрацювати з поганими хлопцями, що вже можна назвати незвичайною сюжетною лінією.

То чи варто дивитися серіал "Захоплений рейс"?

Так, якщо:

Ви — шанувальник Ідріса Ельби і серіалу "Лютер". Тому що скільки б не старався Ельба стати Джарердом Батлером, у нього все одно виходить Лютер.

Вам подобаються авіатрилери. Цей обіцяє бути непересічним.

Ні, якщо:

Поки що очевидних мінусів намічено не було.

Раніше Фокус писав рецензію на комедію "Без образ" з Дженніфер Лоуренс у головній ролі.