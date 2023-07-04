Хлоя Бейлі в рожевому бікіні прорекламувала карнавал у Сент-Люсії

Зірка любить епатажні та відверті образи.

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25-річна американська співачка й акторка Хлоя Бейлі, яка є старшою сестрою зірки "Русалоньки" Голлі Бейлі, продемонструвала свої пишні вигини, просуваючи карнавал в острівній державі Сент-Люсії, розташованій у Карибському морі. Про це пише Daily Mail.

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Поп-зірка сяяла в карколомному рожевому бікіні, доповнивши образ відповідним парео і білими сонцезахисними з дзеркальними скельцями. Своє довге волосся зірка, відома під мононімним сценічним псевдонімом Хлої, зібрала в афрокоси. Бейлі нафарбувала губи яскравою помадою, яка поєднувалася з її яскравим купальним костюмом і туфлями на платформі. Вона прийняла дві сексуальні пози для фотографій.

Сент-Люсія — острівна держава на південь від Мартініки та на північ від Сент-Вінсента. Карнавал Сент-Люсії — це яскравий показ місцевої культури та спадщини, що відбувається з 1 по 19 липня 2023 року в самому серці столиці, Кастрі та Грос-Айлі.

Хлоя запропонувала своїм шанувальникам подарунок у підписі до фотографій: "Хто піде зі мною на карнавал? Я дарую 3 ночі за можливість відвідати Сент-Люсію на карнавалі 2023!!! Приз охоплює 4 ночі проживання в готелі для двох, 2 рейси туди і назад зі США або Канади, трансфер від/до аеропорту і квитки на VIP-карнавал".

Раніше Фокус писав, що Голлі Бейлі викликала фурор у струмливій сукні на прем'єрі "Русалоньки".