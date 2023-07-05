Кейт Міддлтон і принц Вільям продемонстрували свої кулінарні навички (фото, відео)

Королівське подружжя приєдналося до гостей на святкуванні 75-річчя Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

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Принц і принцеса Уельські здивували гостей, з'явившись на святкуванні 75-річчя Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, що фінансується державою. Кейт Міддлтон і принц Вільям також допомогли колишній фіналістці Great British Baking Show Алісі Февронії завершити святковий торт. Про це пише People.

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"Навички принца були гіршими, ніж у принцеси, скажімо так", — розповіла Февронія журналу про кулінарні навички Кейт і Вільяма після того, як вони обидва допомогли їй прикрасити кілька кексів, а принцеса також додала топпер на великий торт.

"Вони були просто дуже веселими, — додала Февронія. — Вони просто весело проводили час".

"Було справжнє відчуття хвилювання і, я думаю, шоку, коли принц і принцеса увійшли в намет", — поділилася кулінарка емоціями щодо їхньої несподіваної появи на вечірці "Велике чаювання" NHS.

Для виходу принцеса вибрала чарівну синю сукню в білий горошок, доповнивши ансамбль гостроносими білими туфлями і сережками. Її чоловік, 41-річний принц Вільям був у класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Під час заходу принц і принцеса Уельські зустрілися з низкою пацієнтів і медичних працівників, які допомагали готувати вечірку в саду лондонської лікарні Святого Томаса.

Поряд зі святкуванням NHS, Кейт і Вільям відвідали захід, щоб пролити світло на благодійні організації NHS Together і розповісти про те, що вони роблять, щоб допомогти тим, хто в службі охорони здоров'я потребує підтримки психічного здоров'я і благополуччя.

Раніше Фокус писав, як Кейт Міддлтон готується до ролі королеви.