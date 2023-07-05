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Стиль життя

Марго Роббі показала найактуальніший французький манікюр на літо 2023

Марго Роббі, актриса, манікюр
Фото: Getty Images | Марго Роббі

Френч одного кольору і різних відтінків — тренд сезону.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі наразі активно просуває новий фільм за своєї участі "Барбі", задаючи модні тренди. Зокрема вона звела рожевий колір в абсолют. Це стосується не тільки вбрання, в якому зірка з'являється на килимових доріжках на прем'єрах у різних містах світу, а й навіть її манікюру, пише Vogue.

Зокрема, акторка продемонструвала просто ідеальний манікюр для літа 2023, який припаде до вподоби навіть тим, хто терпіти не може стиль барбікор.

На прем'єрі в Сеулі (Південна Корея) Марго з'явилася в блискучій рожевій мінісукні, проте не менше уваги привернули її нігті. Вона обіграла французький манікюр, вибравши для нього рожеві кольори різних відтінків.

Марго Роббі, манікюр, барбікор Fullscreen
Марго Роббі переосмислила класичний французький манікюр
Фото: pati dubroff/instagram

Двоколірний дизайн, створений південнокорейським майстром з манікюру Чо, поєднує в собі безелі яскраво-рожевого відтінку з ніжно-рожевою основою. Підпиляні в м'якому овальному силуеті нігті були покриті глянцевим топом. Жанр нейл-дизайну, який, без сумніву, схвалила б сама Барбі. Проте з її французьким манікюром Марго Роббі переосмислила рожевий тренд нігтів Барбі в ключі, який зовсім не кокетливий, і тому пасує навіть тим, хто не був спокушений нестримною естетикою, натхненною лялькою Mattel.

Хоча французький манікюр, безумовно, не новий — він бере початок у 70-х роках і, незважаючи на назву, народився в Сполучених Штатах Америки, — останнім часом цей стиль пережив ефектне відродження, а також різноманітні інтерпретації, і цьогоріч, зокрема, являє собою один з найпопулярніших трендів нейл-арту літа. Експериментувати з різними кольорами або, як у випадку з Марго, з різними відтінками одного й того ж відтінку — чудовий спосіб урізноманітнити звичний манікюр несподіваним поворотом.

Раніше Фокус писав, що зірковий нейл-майстер Том Бачик показав ідеальний манікюр на липень 2023 року.