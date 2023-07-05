Марго Роббі показала найактуальніший французький манікюр на літо 2023

Френч одного кольору і різних відтінків — тренд сезону.

Related video

33-річна австралійська акторка Марго Роббі наразі активно просуває новий фільм за своєї участі "Барбі", задаючи модні тренди. Зокрема вона звела рожевий колір в абсолют. Це стосується не тільки вбрання, в якому зірка з'являється на килимових доріжках на прем'єрах у різних містах світу, а й навіть її манікюру, пише Vogue.

Зокрема, акторка продемонструвала просто ідеальний манікюр для літа 2023, який припаде до вподоби навіть тим, хто терпіти не може стиль барбікор.

На прем'єрі в Сеулі (Південна Корея) Марго з'явилася в блискучій рожевій мінісукні, проте не менше уваги привернули її нігті. Вона обіграла французький манікюр, вибравши для нього рожеві кольори різних відтінків.

Марго Роббі переосмислила класичний французький манікюр Фото: pati dubroff/instagram

Двоколірний дизайн, створений південнокорейським майстром з манікюру Чо, поєднує в собі безелі яскраво-рожевого відтінку з ніжно-рожевою основою. Підпиляні в м'якому овальному силуеті нігті були покриті глянцевим топом. Жанр нейл-дизайну, який, без сумніву, схвалила б сама Барбі. Проте з її французьким манікюром Марго Роббі переосмислила рожевий тренд нігтів Барбі в ключі, який зовсім не кокетливий, і тому пасує навіть тим, хто не був спокушений нестримною естетикою, натхненною лялькою Mattel.

Хоча французький манікюр, безумовно, не новий — він бере початок у 70-х роках і, незважаючи на назву, народився в Сполучених Штатах Америки, — останнім часом цей стиль пережив ефектне відродження, а також різноманітні інтерпретації, і цьогоріч, зокрема, являє собою один з найпопулярніших трендів нейл-арту літа. Експериментувати з різними кольорами або, як у випадку з Марго, з різними відтінками одного й того ж відтінку — чудовий спосіб урізноманітнити звичний манікюр несподіваним поворотом.

Раніше Фокус писав, що зірковий нейл-майстер Том Бачик показав ідеальний манікюр на липень 2023 року.