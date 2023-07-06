Кевін Костнер дав колишній дружині менше двох тижнів на те, щоб з'їхати з їхнього будинку

Знаменитий актор домагається того, щоб його колишня дружина Крістін Баумгартнер виїхала з їхнього особняка.

Related video

68-річний актор Кевін Костнер, зірка фільмів "Охоронець", "Той, хто танцює з вовками", а також серіалу "Єллоустон", сказав, щоб його колишня дружина, 48-річна Крістін Баумгартнер, не пізніше за 13 липня 2023 року покинула "окрему резиденцію". Про це повідомляє People.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Актор наполягає на тому, щоб дизайнерка сумок покинула маєток протягом кількох тижнів, посилаючись на дошлюбну угоду, яку вони обоє підписали 2004 року. Повідомляється, що в документі було зазначено, що в разі розлучення Крістін повинна буде покинути їхній подружній будинок протягом 30 днів. Однак окремим пунктом у контракті вказувалося, що Костнер натомість зобов'язаний надати ексдружині іншу власність на суму 1,2 мільйона доларів.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Відтоді, як Баумгартнер подала на розлучення, минуло понад два місяці. Наскільки відомо, вона не покидала розкішний будинок зі своєї волі.

На початку червня батько п'ятьох дітей стверджував, що його екскохана відмовлялася з'їхати і хотіла змусити голівудського актора погодитися на "різні фінансові вимоги", перш ніж зробити це. Зокрема, Крістін вимагала 248 000 доларів на місяць на утримання дітей. Однак Костнер не згоден із сумою, яку запитує його колишня, стверджуючи, що він не може дозволити собі такі витрати. Він також звинуватив свою колишню дружину в тому, що вона просила ці гроші для покриття своїх особистих витрат, як-от покупки в бутиках, гонорари адвокатам, кредити на будівництво та інше.

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу і 24 років стосунків, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Інсайдери розповідали, що Крістін втомилася від постійної відсутності Кевіна Костнера, який знімається в хітовому серіалі "Єллоустоун". Він обіцяв частіше бувати вдома, але, зрештою, почав ще один проект.

Костнер був, як повідомляється, "приголомшений", дізнавшись, що дружина хоче з ним розлучитися, оскільки він любить і Крістін, і дітей.