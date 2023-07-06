Ой на Івана, та на Купала: що сьогодні заборонено робити

Магічна ніч із 6 на 7 липня має багато традицій, а також заборон.

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Магічний вечір Івана Купала

Сьогодні відзначається давнє язичницьке свято сонцевороту, відоме нам як Івана Купала. Наші предки прославляли в цей день сонце. Сьогодні заведено парами стрибати через багаття, яке розгоралося до ночі. Якщо вдавалося перестрибнути полум'я, не розмикаючи рук, то на пару чекає міцне кохання. Молоді люди влаштовували вечірні святкування та веселощі. Ще цього дня на порозі розкладали кропиву як оберіг від злих сил. Також ходять легенди про міфічний цвіт папороті — той, кому його вдасться знайти, приречений на щастя і кохання. Але в цей день існує також багато заборон.

Що не можна робити на Івана Купала?

збирати ягоди або квіти цієї ночі, бо вважалося, що вони можуть негативно вплинути на здоров'я і сімейне благополуччя;

піднімати із землі знайдені гроші, адже це може привернути біду у ваш дім;

потискати руку або обмінюватися предметами з незнайомцями, тому що цієї ночі вважалося, що злі сили можуть мати обличчя інших людей;

купатися у водоймах, наші предки вірили, що русалки можуть втопити;

бити домашніх тварин, особливо тих, які дають молоко;

засинати або затримуватися в лісі, адже ліс у купальську ніч вважався місцем проживання духів і сил зла.

Джерело: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala