"Я просто поплескала його по плечу": Брітні Спірс прокоментувала напад у Вегасі

Співачку вдарив охоронець баскетболіста Віктора Вембаньями, коли співачка хотіла з ним сфотографуватися.

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Брітні Спірс написала пост в Instagram, коментуючи неприємний інцидент у Лас-Вегасі. Коли співачка хотіла сфотографуватися з баскетболістом Віктором Вембаньямою, його охоронець ударив її по обличчю. Про це пише People.

Новачок НБА каже, що Спірс "схопила" його до того, як спрацювала охорона. А Спірс у своєму пості стверджує, що просто "поплескала його по плечу".

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41-річна співачка заявила, що поплескала його, привертаючи його увагу, коли впізнала Віктора в готелі ARIA в Лас-Вегасі. І просто хотіла привітати його з успіхом.

Вона додала, що охоронець Даміан Смітом вдарив її так сильно, що вона мало не впала, і вона явно не була готова до такої реакції.

Пост Брітні Спірс

Брітні також подякувала своїм шанувальникам і поліцейському управлінню Лас-Вегаса за "величезну кількість любові та підтримки", які вона отримала.

Спірс сказала: "Я просто поплескала його по плечу. Його охорона тут же вдарила мене по обличчю, не озираючись, на очах у натовпу. Мене мало не збили з ніг, і окуляри злетіли з мого обличчя".

Попзірка назвала цю історію "дуже незручною, щоб поділитися зі світом", але це вже трапилося, то вона вирішила розповісти, як все було.

Брітні заявила, що її служба безпеки ніколи ні на кого не нападала, попри те, що фанати десятиліттями оточували її натовпом.

"Мене постійно оточують люди. Насправді тієї ночі мене оточила група з щонайменше 20 фанатів. Моя служба безпеки не напала ні на кого з них", — сказала Брітні Спірс. Вона сказала, що говорить відкрито, тому що вважала важливим поділитися цією історією і "закликати знаменитостей в очах громадськості подати приклад і ставитися до всіх людей з повагою".

Спірс також повідомила, що не отримала вибачень від Вембаньями або його команди, але сподівається, що вони будуть.

Брітні Спірс у Вегасі одразу після інциденту

Її коментарі прозвучали всього за кілька годин після того, як Віктор Вембаньяма розповів про ймовірний напад на пресконференції.

Він відкинув версію подій попзірки, стверджуючи, що вона намагалася схопити його ззаду, що змусило його команду діяти.

"Я не бачив, що сталося, тому що йшов прямо, і нам сказали: "Не зупиняйтеся". Але ця людина схопила мене ззаду — не за плече, вона схопила мене ззаду — і тому я просто знаю, що охорона відштовхнула її", — пояснив баскетболіст.

Вембаньяма сказав, що не знає, що саме сталося зі Спірс і що саме зробив його охоронець.

"Охорона відштовхнула її. Я не став дивитися, я хотів зайти в ресторан і насолодитися прекрасною вечерею", — заявив баскетболіст.

Новачок "Сан-Антоніо Сперс" сказав, що він не знав, ким була жінка, яка підійшла до нього, доки йому не розповіли, що це була Спірс кілька годин потому.

"Спочатку я подумав, що вони жартують, але так, це, виявляється, була Брітні Спірс", — резюмував Вембаньяма.

Чоловік Спірс Асгарі також опублікував у своїй історії в Instagram заяву, в якій захищав свою дружину, яка, за його словами, зазнала "фізичного насильства", і розкритикував службу безпеки Вембаньями. Але зазначив, що сам 19-річний баскетболіст ні в чому не винен.

"Насильницька поведінка охоронця, який вийшов з-під контролю, не повинна кидати тінь на досягнення великої молодої людини, що перебуває на підйомі. Провина має лежати на боягузі, який зробив це, на людях, які найняли його без належної перевірки, і на систематичній культурі нехтування жінками в спорті та розвагах", — сказав він.

Нагадаємо, інцидент між Брітні Спірс і Вембаньямою стався в Лас-Вегасі днем раніше. Очевидці стверджували, що Брітні вдарили з такою силою, що вона впала. Але знайшла в собі сили піднятися і пройти до свого столика в ресторані.