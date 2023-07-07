У Москві ледь не згорів культовий ресторан "Пушкинъ"

Ресторан було відкрито 1999 року, його відвідували Анджеліна Джолі та Білл Клінтон.

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Учора в Москві за лічені години сталося відразу кілька пожеж. Горів бізнес-центр на Тверській, а потім вогонь перекинувся на дах ресторану дворянської кухні "Кафе Пушкинъ". Про це пише URA.

Пожежа в ресторанах "Пушкинъ" і розташованому поруч ресторані паназіатської кухні "Турандот" стала третьою пожежею в столиці РФ.

Пожежа в Москві

Спочатку пожежа сталася в бізнес-центрі "Ямська-Сіті". Пізніше в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії в Москві стався вибух. У бізнес-центрі виявилися заблоковані люди, один із них загинув.

Після сталося загоряння в культовому закладі з допутінських часів, який отримав рекомендацію гіда Мішлен.

Під час пожежі в будівлі "Пушкинъ" перебувало 14 пар молодят. Там проходило афтепаті після весільних урочистостей.

Вечірку довелося перервати, всіх відвідувачів евакуювали. Тож обійшлося без постраждалих.

"Москва не витримала наших навантажень і згоріла", — прокоментував пожежу один із наречених, який перебував у ресторані під час події. Пізніше, у прес-службі Maison Dellos, власника ресторану, спростували інформацію про пожежу. Там уточнили, що вогонь був у сусідній будівлі.

Нагадаємо, ресторан дворянської кухні "Кафе Пушкинъ" працює з 1999 року. Заклад регулярно входив до міжнародних рейтингів. А 2021 року "Кафе Пушкинъ" отримав рекомендацію гіда Michelin. Ресторан входить до топ-50 найкращих ресторанів Москви.

Ресторан "Пушкінъ" Фото: Сноб

Ресторан "Пушкінъ" Фото: Сноб

У різний час у цьому ресторані обідали і вечеряли Анджеліна Джолі, Шер, Вілл Сміт, Білл Клінтон, Нурсултан Назарбаєв, Біньямін Нетаньягу і багато інших.

Ресторан відкрив бізнесмен Андрій Деллос, син відомого архітектора і героя французького опору та естрадної співачки. Працюючи в "Інтуристі", він постійно стикався з тим, що іноземці запитували його: "Де кафе "Пушкін"?", про яке співав відомий шансоньє Жильбер Беко в пісні "Наталі" 1964 року. Тож із назвою Деллос визначився одразу.

Ресторатор Андрій Деллос Фото: Сноб

Обставляючи ресторан антикваріатом, він надихався стилем своїх бабусь і дідусів, які після "ущільнення" займали найменшу кімнатку в своїй колишній квартирі і в своєму колишньому будинку.

Пізніше Деллос відкрив ресторани "Пушкинъ" у Парижі та Катарі. Також йому належить мережа швидкого харчування "Му-му" і ресторан Betony в Нью-Йорку з однією зіркою Мішлен.

Нагадаємо, пожежа в центрі Москви сталася і в бізнес-центрі. Поки що немає повідомлень про те, що спричинило всі вчорашні пожежі в російській столиці.