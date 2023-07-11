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Календар краси на другу половину липня 2023 року: коли робити різні процедури
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Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси.
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Місячний календар процедур краси на другу половину липня 2023 року:
Стрижки та фарбування волосся: 15, 18-22, 31 липня
Манікюр і педикюр: 18, 19, 22 і 31 липня
Схуднення: 18-31 липня
Видалення пігментних плям, бородавок: 18, 19, 22 і 31 липня
Епіляція та депіляція: 15, 16, 24, 29 липня
Масаж і процедури від целюліту: 15, 25, 26, 31 липня
Хірургічні операції: 19-31 липня
Видалення зубів: 15-16 липня
Лікування зубів: 19-31 липня
Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (17 липня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl