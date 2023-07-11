Кайлі Дженнер показала фігуру в стильному бікіні-бандо (фото)

Останні фотографії Кайлі Дженнер біля басейну викликали захват у шанувальників.

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25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер продемонструвала розкішну фігуру в стильному купальнику. Фотографіями, на яких вона позувала на кріслі біля басейну, зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Знаменитість позувала для знімків у зеленому бікіні від Sommer Swim, доповнивши образ багатошаровим золотим намистом і прикрашеним дорогоцінним камінням ланцюжком Lile Claspe. Sommer Swim — бренд розкішних італійських купальників і бікіні, що поєднують мінімалізм з різноманітністю моделей.

Практично кожна представниця сімейства Кардаш'ян-Дженнер не раз одягала стильні купальники цього бренду, які можна носити як бікіні з халтером або бандо, а довгі бретелі дають змогу створювати креативні варіанти перехрещування.

"Щаслива субота", — підписала свій спокусливий фотосет Дженнер.

У коментарях шанувальники зірки розійшлися в думках: одні залишили сотні втішних коментарів на адресу Кайлі, інші вважають, що вона надто редагує свої фотографії.

Один користувач навіть звинуватив Дженнер у лицемірстві за те, що вона продовжує викладати бездоганні фотографії. Фанат процитував нещодавню фразу, яку вона вимовила на реаліті-шоу "The Kardashians": "Я думаю, що нам усім потрібно поговорити про стандарти краси, які ми встановлюємо для жінок", і вона продовжує викладати сильно відредаговані фотографії свого тіла".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер, найбагатшу з клану Дженнер-Кардаш'ян, змусили видалити відео з нечувано дорогою сумочкою Birkin за 300 тисяч доларів, яке вона розмістила в TikTok.

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер зістарила себе в додатку і злякалася побаченого