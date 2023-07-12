Марс перейшов у знак Діви: чого очікувати і що потрібно робити

З 10 липня 2023 року Марс переміщається по знаку Діви до 27 серпня 2023 року. Чим характеризуватиметься цей період?

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Що перехід Марса в знак Діви означатиме для нас?

Діва — працьовитий і господарський знак. Тому наступні півтора місяця в нас може виникнути гостре бажання розставити всі крапки над і, підбити підсумки та попросити боржників повернути гроші. Також може зʼявитися надмірна увага до деталей і постійне прагнення до ідеалу, що характеризуватиметься прискіпливістю до інших та обуренням з приводу чужих помилок.

Але енергія Діви може допомогти вирішити давні питання, зайнятися здоров'ям, зробити роботу над помилками та переоцінити щось.

Що потрібно робити в цей період?

пройти обстеження, перевірити в лікарів увесь організм;

завершити розпочаті побутові справи;

роздати борги;

почати правильне харчування і ЗСЖ;

займатися духовними практиками.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos