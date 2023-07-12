Дворецький принцеси Діани вважає, що Меган Маркл може піти в політику

Пол Баррелл пригадав історії акторів Арнольда Шварценеггера та Рональда Рейгана.

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Дворецький принцеси Діани вважає, що Меган Маркл може стати політиком. Про це пише New York Post.

Пол Баррелл заявив, що герцогиня Сассекська має потенціал балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії в майбутньому.

Він вважає, що інші не повинні "недооцінювати" колишню акторку, оскільки вона "амбіційна".

"Що, якби вона стала губернатором Каліфорнії і керувала Голлівудом?" — сказав Баррелл.

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Меган Маркл Фото: Getty

Зокрема ексдворецький покійної принцеси Діани описав, як актори, які стали політиками, Арнольд Шварценеггер і Рональд Рейган, досягли успіху у своїх починаннях.

Шварценеггер обіймав посаду 38-го губернатора Каліфорнії з 2003 по 2011 рік, а Рейган став 40-м президентом США.

Колишній член королівського персоналу продовжив: "Чому Меган і Гаррі не можуть цього зробити? Вони могли б стати владною парою".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скриншот

"Це не так вже й надумано, тому що вони повинні продовжувати винаходити себе заново, тому що якщо вони цього не зроблять, цей бренд зникне, бренд Сассекських зникне", — додав Баррелл.

Нагадаємо, що наразі відбувається у шлюбі Меган Маркл та принца Гаррі.

Також Фокус писав про ймовірне воззʼєднання Сассекських з королівською родиною.