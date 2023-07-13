Чим дитинство дітей Кет Міддлтон відрізняється від дитинства їхнього батька і дідуся-короля

Дитинство Чарльза і самої королеви Єлизавети проходило в компанії няньок і батьків вони майже не бачили.

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Друг принца Вільяма і Кейт Міддлтон розповів, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма, по суті, будуть першими, хто матиме нормальне дитинство в колі сім'ї. І це явно вплине на їхнє майбутнє. Про це пише People.

"У королівських родин упродовж поколінь не було можливості правильно побудувати ці основи, але в них є", — зазначило джерело, пояснивши, що принци Луї та Джордж, а також їхня сестра принцеса Шарлотта отримали унікальну можливість і зростають у колі сім'ї.

Кейт Міддлтон і принц Вільям виховують своїх дітей не так, як це робили раніше в королівській родині.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми Фото: Getty

Королеву Єлизавету, її сестру Маргарет, короля Чарльза, його сестру і братів в основному виховували гувернантки. Потім вони вирушили до приватних шкіл. Так, принц Чарльз більшу частину свого дитинства провів в інтернатах, і майже не бачив батьків, які постійно були в роз'їздах, або зайняті офіційними заходами.

Принц і принцеса Уельські проявили більш практичний підхід, коли справа доходить до виховання дітей і особливо принца Джорджа, як майбутнього спадкоємця.

Пара "свідомо прагнула досягти почуття нормальності", — ексклюзивно повідомляє близьке джерело.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

І це було сімейне рішення — принц Вільям і принцеса Кейт отримали прямий дозвіл від королеви Єлизавети, а потім принца Чарльза, на те, щоб більше зосередитися на сім'ї, а не на королівських обов'язках.

У дитинстві король Чарльз місяцями залишався з бабусею і нянями, а королева Єлизавета з чоловіком вирушали в тривалі поїздки.

Замість цього принц Джордж супроводжував своїх батьків у кількох закордонних поїздках, включно з поїздкою до Нової Зеландії та Австралії, коли йому було всього 9 місяців. Потім у подорожі з батьками вирушали принцеса Шарлотта і принц Луї.

Цей крок стався після прецеденту, створеного принцесою Діаною, яка наполягла на тому, щоб запросити принца Вільяма в турне, коли він був дитиною.

"Участь Вільяма дійсно зробила його іншим. Діана, несподівано для всіх, буквально зробила революцію у вихованні королівських дітей. Це було приголомшливо", — сказала Джейн Коннорс, авторка книги "Королівські візити до Австралії".

Але, як відомо, дитинство принца Вільяма і його брата Гаррі було сильно затьмарене нещасливим шлюбом його батьків і небажаною увагою фотографів.

Маленькі принци Гаррі та Вільям із батьками Фото: Getty Images

"Коли він пішов до школи, це було схоже на цирк. Бідний маленький хлопчик мав брати участь у фотосесіях. На щастя, сьогодні це стало більш особистою справою",- каже королівський біограф Інгрід Сьюард.

Але у принца Вільяма і принцеси Кейт все-таки є помічники. Їм допомагають її батьки: Керол і Майкл Міддлтон. А також дітей принца і принцеси Уельських довіряють няні Марії Терезі Турріон Борралло, яка була частиною сім'ї відтоді, як Джордж був немовлям.

Але Кейт і Вільям намагаються максимально брати участь у житті своїх дітей. Вони регулярно відвозять їх до школи і стежать за тим, щоб вони залишалися вдома майже щовечора до їхнього повернення.

Оскільки Кейт Міддлтон виросла у звичайній сім'ї, вона спочатку була проти того, щоб її дітей виховували "традиційно".

"Походячи з іншого середовища, вона цінує важливість сімейного проведення часу. Вона не виховувалася в тих аристократичних колах, де батьки бачать дітей тільки по парі годин на день", — резюмувало джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в родині Кейт Міддлтон скоро буде поповнення. Її брат Джеймс Мідддлтон і його дружина Алізе Тевене чекають на первістка.