Магнітна буря 16-19 липня 2023 року: чим небезпечний цей період

Із 16 по 19 липня триватиме магнітна буря середньої інтенсивності, яка може мати вплив на людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі і на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Найзатяжніша магнітна буря липня

З 16 по 19 липня очікується найдовша за тривалістю магнітна буря цього місяця, яку оцінюють від 2 до 3 балів. Це вважається не сильною інтенсивністю. Найнебезпечнішим днем цього періоду стане 18 липня. Цього дня активність коливань буде найвищою.

Чого очікувати від цієї магнітної бурі?

Протягом періоду з 16 по 19 липня людей може захлеснути апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast