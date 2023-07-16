16 липня 2023 року: Мокія, Марка й Демида — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лаятися та відмовляти в допомозі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Мокія, Марка й Демида. У IV столітті Мокія та Марка схопили як християн і представили на суд імператора Максиміана. Вони відмовилися принести жертву ідолам, за що їх убили мечем. Святий мученик Демид Кесарійський жив на початку II століття й постраждав за християнську віру при імператорі Траяні. Його схопили та піддали жорстоким тортурам, а потім стратили в Кесарії Каппадокійській.

У народі 16 липня називають Маковий день, тому що на полях закінчували посів маку.

Що не можна робити 16 липня:

лаятися;

вживати алкогольні напої;

скупитися та відмовляти в допомозі.

Народні прикмети й повір'я:

собака погано спить, мало їсть або риє лапами землю — погода погіршиться;

павук плете довгу павутину — до хорошої погоди;

роєм літають комарі — буде тепло.

День ангела святкують:

Георгій, Анатолій, Марк, Василь, Іван, Костянтин, Пилип.

Народилися в цей день:

1937 рік — Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно, народна артистка СРСР;

1993 рік — Анна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу і Європи, інших міжнародних турнірів.

Також цього дня:

1661 рік — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;

1909 рік — заснування компанії "Audi";

1912 рік — у Києві урочисто відкрили Бессарабський критий ринок;

1917 рік — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;

2010 рік — відкриття Першого Одеського міжнародного кінофестивалю;

2019 рік — набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".