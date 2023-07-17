50-річна Гайді Клум у мінімалістичному бікіні відпочиває на Сардинії з чоловіком (відео)

Супермодель у компанії молодого чоловіка показує, як треба жити на повну.

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Німецька супермодель, акторка й телеведуча Гайді Клум разом із 33-річним чоловіком Томом Каулітцем вирушила на відпочинок на Сардинію і тепер тішить своїх прихильників контентом із розкішної відпустки в Порто-Черво. Знаменитість насолоджується сонцем, морем і своїм чоловіком, транслюючи підписникам любов і радість.

Гайді опублікувала ролик, де разом із чоловіком стоїть у воді й обіймається з ним. На ній — пастельно-рожеве бікіні з деталями із натуральних тканин і світла бейсболка. Очі вона прикрила парою коричневих окулярів-авіаторів.

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Особливу увагу звертає на себе манікюр зірки — червоні довгі нігті. На безіменному пальці лівої руки в неї була діамантова каблучка, а на зап'ясті правої — витончений браслет.

Клум укотре продемонструвала, що з віком її тіло не піддається змінам і що вона так само струнка та підтягнута, як і на піку своєї модельної кар'єри кілька десятиліть тому.

Каулітц купався в бордово-білих шортах і сонцезахисних окулярах Wayfarer. Як і Гайді, Том був у бейсболці коричневого кольору.

Клум і Каулітц почали зустрічатися 2018 року. За кілька років до цього вона розлучилася з темношкірим співаком Сілом, від якого в неї троє спільних дітей. Гайді й Каулітц одружилися в лютому 2019 року.

Пара часто з'являється на червоних доріжках і не втомлюється демонструвати ніжні почуття одне до одного.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум прийшла на модний показ у дивній сукні з двох частин.