Джулія Фокс на пляжі показала невидимий купальник

Колишня дівчина Каньє Веста скупалася в океані в купальнику, який стає прозорим, коли намокає.

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Модель Джулія Фокс влаштувала шоу зі свого походу на пляж. Колишня дівчина Каньє Веста з'явилася в купальнику, який стає прозорим у воді. Про це пише Daily Mail.

Джулія Фокус вибрала купальник від бренду Pretty LittleThing для купання в океані під час пляжного дня в Нью-Йорку. Раніше в купальниках цього ж бренду з'являлися Аріана Гранде, Кайлі Дженнер і Кортні Кардаш'ян, але вони вибирали менш відверті моделі.

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33-річна фанатка моди доповнила свій образ спортивними сітчастими штанами, чорною сумочкою від Діор, золотими намистами і кепкою камуфляжного забарвлення.

Джулія Фокс на пляжі

Судячи з усього, Джулія чудово провела час і насолоджувалася приверненою увагою. Вона позувала папараці і кілька разів сходила за морозивом.

Нагадаємо, минулими вихідними Джулія Фокс була зайнята просуванням свого останнього кінопроєкта "Щось, що ти сказав минулої ночі". Вона стала виконавчим продюсером драми та приєдналася до акторського складу. Минулого тижня вона була на прем'єрі в Канаді.

А в недавньому інтерв'ю Джулія, яка славиться своїм унікальним почуттям стилю, пояснила Evening Standard, що коли справа доходить до моди, то вона просто одягає те, що хоче.

І повною мірою її стиль проявився під час короткого роману з Каньє Вестом у 2022 році. Пара почала зустрічатися після того, як Каньє розлучився з Кім Кардаш'ян.

І хоч роман був коротким, Джулія встигла багато чого: вона стала популярною серед модних журналістів і папараці, і після розставання постійно підтримує інтерес до себе, надягаючи дивне, відверте вбрання, яке подекуди й спотворює її. Деякі з них вона навіть створює сама. І тепер Джулія з нікому не відомої акторки, стала завсідницею модних вечірок і частою гостею на сторінках журналів про моду.

Так, нещодавно вона знялася для Vogue і дала інтерв'ю, в якому порадила не слідувати тенденціям.

"Не намагайтеся виглядати як усі. Не робіть щось тільки тому, що всі це роблять. Найкраще, що ви можете зробити, це просто залишатися вірним тому, хто ви є, і не дозволяти себе заганяти в рамки", — заявила Джулія.

За її словами, вона дивується тому, що всі в соцмережах виглядають, як клони, а тому вона всім радить "бути собою". Адже це не лише допоможе у самовираженні, а й привабить у ваше життя справжніх друзів, а не тих, кого зацікавить ваш фальшивий образ.