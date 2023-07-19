Ретроградна Венера 2023 року: коли настане і чого очікувати

Планета кохання і краси Венера буде ретроградною найближчі півтора місяця, а це означає уповільнення або зміни у сфері стосунків і краси.

Related video

Венера (або планета малого щастя) — це планета любові, задоволення, краси та подарунків. Ретроградний рух Венери говорить про деякі затримки та повільне просування в цих сферах. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого очікувати від цього періоду.

Коли настане ретроградна Венера?

Ретроградна Венера почнеться 23 липня 2023 року в знаку Лева і триватиме до 4 вересня 2023 року.

Як ретроградна Венера може вплинути на наше життя?

Ретроградна Венера може символізувати нову главу у вашому житті. Може кардинально змінитися ваш стиль, імідж.

У цей період варто очікувати змін в особистому житті — це може бути новий етап або розставання з кимось, особливо якщо ваші стосунки почалися 8 років і все ніяк не переходили на новий рівень. У життя можуть повертатися колишні партнери.

Ретроградна Венера може допомогти зняти рожеві окуляри та переоцінити свої стосунки, ухвалювати важливі рішення. Можливі викриття зрад і тривалих обманів.

Також можливе отримання інвестицій або вигідні угоди у фінансовій сфері.