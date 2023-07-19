Чи буде вибух на Запорізькій АЕС: прогноз астролога (відео)

Чи можливий підрив ЗАЕС російськими окупантами та які дні найнебезпечніші — астролог Влад Росс поділився своїм прогнозом.

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За словами астролога Влада Росса, ми маємо справу з шизофренією президента РФ Володимира Путіна. Для нього не важливі життя людей, йому плювати також на своїх співгромадян. Він діє за принципом "так не діставайся ж ти нікому", тому цілком імовірно, що може віддати наказ підірвати ЗАЕС, а також застосувати ядерну зброю не тільки щодо України.

Астролог каже, що найнебезпечніші місяці для теракту — серпень і вересень.

"Я думаю, він планує важливі ситуації на 6 або 8 серпня — 6 серпня Хіросіма була, 8 серпня — Нагасакі. Володимир Путін дуже любить точні дати і вже думає про те, куди завдати удару", — поділився побоюваннями Влад Росс.

Але також Влад Росс вважає, що будь-яка провокація з боку РФ на ЗАЕС не зможе перешкодити успішному українському контрнаступу.

Уникнути аварії на ЗАЕС вдасться в тому разі, якщо найближчим часом почнеться переворот у Російській Федерації, а це, на думку Влада Росса, цілком імовірно.

Також астролог упевнений у тому, що для російського президента наближається кінець.

"Ми бачимо тільки одне — Володимир Путін хоче знищити українську націю, але його самого буде знищено цього року однозначно, і ми всі будемо на його похоронах", — вважає астролог Влад Росс.