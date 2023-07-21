Три знаки Зодіаку, які більше за інших відчують вплив Ретроградної Венери (відео)

23 липня планета краси та кохання Венера стане ретроградною, і деякі знаки Зодіаку більше за інших відчують її вплив.

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Ретроградна Венера почнеться 23 липня 2023 року в знаку Лева і триватиме до 4 вересня 2023 року. Венера — це планета любові, задоволення, краси та фінансів. Її ретроградний рух свідчить про деякі затримки та повільне просування в цих сферах. Астрологиня Анжела Перл розповіла, хто зі знаків Зодіаку особливо відчує вплив Венери в ретрограді.

Овен

Ретроградна Венера в Овнів перебуватиме в п'ятому домі, який відповідає за радощі та закоханість. У період Ретроградної Венери на вас можуть очікувати потужні емоції, а також різкі зміни в особистому житті — це може бути як новий етап у стосунках, так і їхнє закінчення. Також у ваше життя можуть повернутися колишні партнери або люди з минулого. Ще дуже ймовірні масштабні зміни у вашому бізнесі.

Лев

Для Левів Ретроградна Венера перебуватиме в першому, їхньому власному, домі гороскопу. У вас може відбутися переоцінка цінностей, можуть змінитися погляди на життя і свою самореалізацію. Також дуже ймовірні кардинальні зміни в особистому житті — на вас чекає якась серйозна розмова або важливе рішення з приводу спільного майбутнього, розлучення або навіть шлюб. Але не забувайте, що святкувати весілля можна в період Ретроградної Венери, а ось проводити церемонію розпису в цей період — не варто.

Скорпіон

Для Скорпіонів Венера буде в 10-му домі, пов'язаному з кар'єрою і репутацією. Ви будете шукати та знаходити нові джерела доходу. На вас очікують зміни на робочому місці: зміна начальства або нові обов'язки. Також зміниться ваш особистий статус. Важливі новини можуть надійти і від батьків. Цей дім також пов'язаний з відкритістю, а отже, якісь таємниці можуть стати явними.