PETA знову нагадали Hermès про наполегливе прохання покійної Джейн Біркін

Ще за життя Джейн Біркін просила, щоб її ім'я прибрали з назви сумки, заради створення якої так жорстоко вбивають крокодилів.

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Після смерті акторки і співачки Джейн Біркін зоозахисна організація PETA вирішила нагадати люксовому бренду Hermès про прохання покійної зірки і закликала прибрати її ім'я з сумки Hermès Birkin з крокодилячої шкіри через побоювання з приводу жорстокого поводження з тваринами, повідомляють на сайті організації.

Активісти PETA надіслали лист із закликом до французького модного дому заборонити використання екзотичних тварин, "щоб від її імені більше не вбивали диких тварин".

"Чи буде Hermès продовжувати звертатися до минулого, розглядаючи цих чудових і дуже розумних екзотичних тварин не більше ніж як живу, дихаючу "тканину", чи ви приймете позитивні зміни та візьмете на себе зобов'язання продовжувати спадщину пані Біркін у такий спосіб, щоб поважати світ природи й усіх, хто в ньому живе, використовуючи найкращі матеріали, які не піддаються жорстокому поводженню, для створення сучасних Birkin та інших аксесуарів? Ми сподіваємося, що ви виберете останнє", — написала президент PETA Інгрід Ньюкірк.

Сумка отримала назву ще за життя Джейн Біркін. Згідно з опублікованою в ЗМІ інформацією, 1983 року генеральний директор Hermès Жан-Луї Дюма сидів поруч із Біркін на рейсі з Парижа до Лондона. Біркін щойно поклала знамениту солом'яну сумку у верхній відсік свого крісла, але її вміст упав на підлогу, і їй довелося видертися, щоб замінити вміст. Біркін пояснила Дюма, що їй було важко знайти шкіряну сумку вихідного дня, яка б їй подобалася. У 1984 році він створив для неї чорну сумку з еластичної шкіри — Birkin, засновану на дизайні 1982 року. Спочатку вона користувалася цією сумкою, але пізніше передумала, тому що носила в ній занадто багато речей.

На виготовлення однієї сумки Hermès Birkin йде шкіра трьох крокодилів Фото: Christie's

Однак акторка різко виступила проти такого неймінгу, коли побачила кадри, де живих рептилій розпилюють і залишають стікати кров'ю на фермі, яка постачала шкури Hermès. Відтоді з'явилися нові викриття: розслідування Kindness Project, зняте на фермах, що належать Hermès, показало, що крокодилів утримували в умовах обмеженого простору, а потім калічили і заколювали викруткою.

За даними PETA, для виготовлення однієї сумки Hermès потрібно три крокодила. Організація наполягає, що відмова від крокодилячої шкіри не впливає на популярність брендів, наводячи як приклад Мulberry, Victoria Beckham, Karl Lagerfeld, Chanel, Stella McCartney і Burberry, які заборонили використання екзотичних шкур у своїх колекціях.

Раніше Фокус писав, що президент PETA заповідала після смерті розчленувати її і відправити органи певним адресатам.