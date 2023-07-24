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Стиль життя

Юрій Горбунов уперше після скандалу із серіалом зʼявився на публіці (фото)

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Фото: Instagram kosadcha | Юрій Горбунов та Катя Осадча

Шоумен провів церемонію вручення премії в Нью-Йорку.

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Українські телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча провели благодійний захід у Нью-Йорку. Про це повідомила у своєму Instagram блогерка Анна Олицька.

Вона поділилася кадрами церемонії вручення премії TOP USA awards, яка відбулася 22 липня 2023 на Мангеттені.

Як відомо, 50% від продажу квитків планували передати до благодійного фонду Cash For Refugees, який надає допомогу українським біженцям у прифронтових районах.

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Катерина Осадча та Юрій Горбунов Fullscreen
Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Фото: Скриншот

Зокрема на заході у США заспівала Тіна Кароль. Також там помітили приму-балерину Катерину Кухар.

Тіна Кароль Fullscreen
Тіна Кароль
Фото: Скріншот
Катерина Кухар Fullscreen
Катерина Кухар
Фото: Скріншот

Це перша публічна поява Юрія Горбунова після скандалу з планами зняти серіал за 33 мільйони бюджетних коштів. Фірма шоумена виграла тендер на зйомки картини "СМТ Інгулець" про айтішників, які, за сценарієм, під час війни втікають з Харкова в село на Кіровоградщині, де всім керує фермер Паровоз на кличку "Батя". У мережі підозрюють, що його прототипом став аграрій Олександр Поворознюк.

Нагадаємо, Юрій Горбунов планує зняти комедійний серіал СМТ "Інгулець".

Також Фокус писав про коментар Горбунова щодо скандалу навколо його нового проєкту.