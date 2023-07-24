Кілліан Мерфі розповів про відверті сцени з Флоренс Пʼю в "Оппенгеймері"
Зірка "Маленьких жінок" зіграла коханку "батька" атомної бомби.
47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі розповів про відверті сцени з Флоренс Пʼю у фільмі "Оппенгеймер". Про це пише Sydney Morning Herald.
Мерфі наполягав на тому, що його сексуальні сцени з П’ю були "недаремними".
Актор, який виконав роль Дж. Роберта Оппенгеймера в літньому блокбастері Крістофера Нолана, розповів про коротку роль П'ю у фільмі.
"Ці сцени були написані навмисно", — сказав Мерфі про свої сексуальні сцени з 27-річною зіркою "Маленьких жінок", яка зіграла його коханку Джин Тетлок.
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"Він [Нолан] знав, що ці сцени принесуть фільму рейтинг, який він отримав. І я вважаю, що коли ти це бачиш, це стає страшенно потужним", — сказав Кілліан австралійській газеті.
Оппенгеймер, якого називають "батьком атомної бомби", був пов’язаний з Тетлок до та під час його шлюбу з дружиною Кетрін "Кітті" Оппенгеймер, яку у фільмі грає Емілі Блант.
"Я вважаю, що вона чудова", — сказав Мерфі далі про П’ю.
Нагадаємо, Кілліан Мерфі сильно схуд для ролі Роберта Оппенгеймера.
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