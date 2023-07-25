Дочка принцеси Беатріс сходила на своє перше весілля

22-місячна Сієнна стала квіткаркою на весіллі зведеної сестри Едоардо Мапеллі-Моцці.

Related video

Дочка принцеси Беатріс дебютувала на своєму першому весіллі і вийшла у світ. Сієнна Елізабет стала дівчинкою-квіткаркою на пишному весіллі. Про це пише Hello Magazine.

22-місячна Сієнна відвідала весілля зведеної сестри свого батька, Едоардо Мапеллі-Моцці.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Єдині фото з весілля

29-річна Фібі Вільямс-Елліс пов'язала себе тенетами шлюбу з Раулем де Ланширом у Камбрії. Церемонія була невеликою і чарівною, тільки для близьких друзів і родичів, тож Сієнна була квіткаркою, а семирічний син Едоардо від Дари Хуан виконував роль пажа.

Вольфі раніше вже був шафером на весіллі самої принцеси. Нагадаємо, та церемонія 2020 року була дуже скромною через пандемію коронавірусу і відбулася у Віндзорі.

Вольфі був наймолодшою людиною, яка зіграла роль на королівському весіллі протягом усієї британської історії. На церемонії були присутні близько 20 гостей, зокрема покійна королева Єлизавета і герцог Единбурзький, а також їхні батьки, брати і сестри.

Весілля сестри Едоардо відбулося в церкві Святого Освальда в Кіркосвальді. І там, наскільки відомо, не було преси і папараці. Тож, якщо Беатріс не покаже фото своєї доньки в ошатній сукні квіткарки, то вони залишаться тільки в сімейному архіві.

Сама принцеса Беатріс мала чарівний вигляд у ніжно-рожевій сукні на ґудзиках від Емілії Вікстед, яку вона одягла на Вімблдон два тижні тому.

Принцеса Беатріс на Вімблдоні Фото: Getty Images

Наречена, яка працює сценографом, художником з костюмів і художником-постановником, є падчеркою матері Едо Ніколи Ніколи Дайани Вільямс-Елліс.

Попри дощову погоду, Фібі прийшла до церкви у чудовому настрої зі своїм батьком Девідом Вільямсом-Еллісом, який захистив її від дощу під великою синьою парасолькою. Девід є одним із провідних скульпторів у світі.

Меморіальний фонд Нормандії доручив йому створити скульптуру "День Д" 2019 року.

Рідкісні фото маленької Сієнни Елізабет

Нагадаємо, раніше принцеса Беатріс і Едоард Мапеллі-Моцці сходили на день народження друга-мільярдера. 23-річний Карло Агостінеллі, за чутками, зустрічається з тенісною зіркою Еммою Радукану.

День народження Агостінеллі відзначив у дуже закритому лондонському клубі. У клубу "Освальдс" немає вивіски, лише тільки сині двері. Але потрапити туди неймовірно важко. Тож члени королівської сім'ї часто там бувають, далеко від журналістів і папараці.