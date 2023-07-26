Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: чого очікувати

Сьогодні, 26 липня 2023 року, Землю накриє магнітна буря, яка може мати вплив на людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Найпотужніша магнітна буря липня

Сьогодні, 26 липня 2023 року, очікується найпотужніша магнітна буря цього місяця, яка коливатиметься від 3 до 4 балів (пік потужності очікується у вечірній час).

Чого очікувати від цієї магнітної бурі?

Сьогодні, особливо ближче до ночі, ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність у прийнятті рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast