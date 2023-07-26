Вікторія Бекхем відмовилася від шпильок заради мультяшних жовтих чобіт

Вікторія Бекхем показалася в чоботях Crocs за 450 доларів.

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Раніше Вікторія Бекхем говорила, що "скоріше помре", ніж одягне пару бузкових кроксів, які Джастін Бібер надіслав їй після своєї співпраці з взуттєвим брендом. Але через два роки вона змінила гнів на милість і все-таки приміряла пару жовтих чобіт MSCHF x Crocs за 450 доларів. Про це пише Daily Mail.

Чоботи, в яких позувала Вікторія, з'являться в продажу тільки 9 серпня.

Вікторія Бекхем у чоботях від MSCHF і Crocs Фото: Victoria Beckham/Instagram

49-річна Вікторія позувала в жовтих чоботях і чорній сукні міді.

Раніше в них же позувала Періс Гілтон.

Періс Гілтон у чоботях від MSCHF і Crocs

Підірвавши Інтернет своїм бруклінським брендом Big Red Boot, бренд MSCHF зробив це знову. Цього разу вони об'єдналися з Crocs, щоб створити ще одну ефектну пару взуття.

Чоботи від MSCHF і Crocs

Ще 2021 року Пош Спайс була в істериці, коли співак Джастін Бібер подарував їй пару кроксів за 60 доларів — взуття, що викликає розбіжності, колись широко розкритиковане індустрією моди.

Вона сказала своїм передплатникам: "Добре, Джастін дуже люб'язний, що надіслав мені крокси, ееее, я ніколи не носила кроксів! Вони змусили мене сміятися. Велике спасибі! Я не зовсім впевнена, що сказати про це, але спасибі. Це дуже мило!".

Потім вона організувала опитування для 28,9 мільйона підписників, запитавши: "Чи буду я носити бузкові Crocs?!". 57% відповіли "ні".

І Вікторія Бекхем написала: "Ну, це було близько, я думаю, я краще помру, але все одно спасибі, @Justinbieber".

Крокси Джастіна Бібера, випущені обмеженим тиражем, були розпродані всього за 90 хвилин, коли вони були випущені в жовтні, що викликало такий ажіотаж серед шанувальників, що веб-сайт бренду фактично впав.

Вікторія Бекхем відома своєю любов'ю до високих підборів. Вона не відмовлялася від них навіть коли виношувала своїх дітей.

Вікторія Бекхем завжди носить шпильки Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вікторія Бекхем приміряла крокси в Маямі, куди вона прилетіла, щоб підтримати чоловіка Девіда під час дебюту Ліонеля Мессі в "Інтер Маямі" минулого тижня.

У грі Мессі закріпив перемогу з рахунком 2:1 за "Інтер Маямі", президентом і співвласником якого є чоловік Вікторії Девід Бекхем.

Нагадаємо, раніше Вікторія і Девід відзначили 24-річчя з дня весілля.