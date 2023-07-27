Стиль життя
27 липня 2023 року: апостола Акіли — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна мати справу з вогнем і вести переговори.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує апостола Акілу. Він разом зі своєю дружиною Пріскіллою проповідував християнство, Акіла був учнем апостола Павла і єпископом. Убили їх обох язичники, які в ті часи переслідували християн.
Також 27 липня в Україні святкують День медичного працівника.
Що не можна робити 27 липня:
- мати справу з вогнем;
- вести переговори;
- викидати залишки їжі зі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — до теплої осені;
- дерева починають червоніти — буде хороший урожай грибів;
- у водоймах плавають чайки — погода покращиться;
- дощ — весь тиждень буде мокра погода.
День ангела святкують:
Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.
Також цього дня:
1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;
1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).