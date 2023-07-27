Кілліан Мерфі розповів про зйомки сцен сексу з Флоренс П'ю в "Оппенгеймері"

Знаменитий актор визнав, що знімати постільні сцени було "ніяково".

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47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі розповів в інтерв'ю британському GQ про своє враження від зйомок постільних сцен разом з акторкою Флоренс П'ю.

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Актор, який виконав роль Дж. Роберта Оппенгеймера в літньому блокбастері Крістофера Нолана, високо оцінив сексуальні сцени з П'ю, але визнає, що знімати їх було "ніяково".

"Послухайте, ніхто не любить їх робити", — сказав актор.

"Це найбільш незручна частина нашої роботи. Але іноді з цим потрібно змиритися, — продовжив він, назвавши моменти "вартими уваги", тому що роман героїні П'ю, Джин Тетлок, з Дж. Робертом Оппенгеймером є "ключовим" для фільму. — [Це] одна з найважливіших емоційних частин фільму. Я думаю, що вони були життєво важливі".

Зірка "Гострих картузів" зазначив, що режисер Крістофер Нолан "знав, що ці сцени принесуть фільму рейтинг, який він отримав". Номінант на "Золотий глобус" також назвав 27-річну Флоренс П'ю "до біса феноменальною" актрисою.

Що стосується його власної ролі, Мерфі сказав GQ, що грати фізика-теоретика було "величезною відповідальністю".

Нагадаємо, Кілліан Мерфі сильно схуд для ролі Роберта Оппенгеймера.

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