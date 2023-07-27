Дружина Кевіна Костнера повернулася з відпустки на Гаваях (фото)

Крістін Баумгартнер продемонструвала футболку з написом "поцілована сонцем".

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49-річна колишня дизайнерка сумок Крістін Баумгартнер на фоні розлучення з актором Кевіном Костнером повернулася з відпустки на Гаваях. Про це пише Mirror.

Баумгартнер усміхалася, коли поверталася з відпустки на Гаваях у розпал розлучення з Кевіном Костнером.

Дизайнерка сумок ніжилася на сонці в райському куточку з другом сім’ї Джошем Коннором, відволікаючись від судової суперечки зі своїм чоловіком.

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Крістін одягла приталену білу футболку з написом "поцілована сонцем". Вона поєднала її із синьо-білим кардиганом із зав’язками та парою коротких джинсових шортів. Колишня кохана Костнера та мама його дітей доповнила образ сріблястою сумкою через плече.

Під час шопінгу в Монтесіто до неї приєдналася її молодша донька. Повідомляється, що вона вирушила на Гаваї з двома з трьох дітей, яких вона виховує з Костнером.

Зазначимо, що Баумгартнер вимагає від свого чоловіка 240 000 доларів на місяць на аліменти, а також попросила спільної опіки. Бухгалтер актора стверджує, що Баумгартнер витратила понад 100 000 доларів з грошей Костнера на її пластичні операції, екстравагантні покупки та зняття грошей із банкоматів.

Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер Фото: Getty Images

Дизайнерка стверджує, що Костнер зраджував їй, але він заперечує це твердження. Вона також стверджує, що чоловік розповів їхнім дітям про розлучення через Zoom.

Нагадаємо, Кевін Костнер вважає, що колишня кохана бажає нажитися на його статках.

Також Фокус писав про відпочинок Крістін Баумгартнер на Гаваях з близьким другом Кевіна Костнера.