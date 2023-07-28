Чотири роки в листі очікування: британський паб виявився найнедоступнішим рестораном у світі

Потрапити в брістольський паб під назвою The Bank Tavern виявилося найважче.

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Скромний паб в Англії був названий найбільш важкодоступним рестораном у світі. Щоб отримати тут столик, потрібно прочекати чотири роки. Про це пише NYpost.

Згідно з дослідженням, проведеним провайдером бізнес-платежів Dojo, паб The Bank Tavern, розташований у Брістолі, за дві з половиною години їзди від Лондона, наразі має приголомшливий список очікування на чотири роки.

У звичайний час паб доступний, а ось, щоб замовити столик на недільну печеню, доведеться прочекати чотири роки.

Цей бристольський паб славиться печенями з яловичої вирізки 30-денної витримки, свинячою грудинкою, приготованою на повільному вогні, баранячою ногою, запеченою в меді й розмарині, і овочевим хлібом із сочевиці. Також до м'яса подають салат із капустою і яблуками. Звичайно тут подають фірмову підливу за домашнім рецептом і йоркширські пудинги.

Одна з недільних страв, яку подають у пабі Фото: tripadvisor

На десерт пропонують одразу три страви на вибір: торт Павлова з полуницею і білим шоколадом, пиріг з лимончелло і панакоту з малиновим йогуртом.

Обід із трьох страв коштуватиме 35 або 56 доларів на двох.

На вебсайті пабу клієнтів попереджають, що бронювання недільних вечерь закрито "в осяжному майбутньому". Сам паб славиться давньою історією, він існує з 1800-го року.

У 2019 році домашня підлива в пабі і гігантські йоркширські пудинги були названі найкращими в Британії за версією Observer Food Monthly Awards.

Тим часом другий найнедоступніший ресторан, де черги на столик доведеться чекати рік, розташований у Нью-Йорку. Це Damon Baehrel.

Ресторан, названий на честь шефа Деймона Берела, пропонує меню, натхненне кухнею Native Harvest, вечеря розрахована на п'ять з гаком годин і коштує 525 доларів на людину.

На третьому місці — ресторан "Ла-Месіта-де-Альманса" в Аргентині. Там столик доведеться чекати пів року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найнедоступніший і найтаємничіший приватний клуб "Освальдс" у Лондоні, куди ходять члени королівської сім'ї та знаменитості на кшталт Мадонни і Девіда Бекхема.