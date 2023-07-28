Магнітна буря 29 липня 2023 року: чого очікувати

Завтра, 29 липня 2023 року, Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Коли сонячний вітер, що складається із заряджених частинок, стикається з магнітним полем, відбувається порушення його звичайного стану. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 29 липня?

Завтра відбудеться остання магнітна буря цього місяця, яка коливатиметься в межах 2 балів. Цього дня ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast