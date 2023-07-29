Нікі Гілтон і Емма Робертс у стильних максісукнях позували разом на званій вечері

Модельєрка і акторка продемонстрували стильні літні образи.

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32-річна американська акторка Емма Робертс і 39-річна Нікі Гілтон-Ротшильд відвідали щорічну звану вечерю Tod's в Іст-Гемптоні. Про це пише Daily Mail.

Нікі Гілтон, яку помітили на Тижні моди в Парижі на початку цього місяця, мала чарівний вигляд у візерунковій бірюзово-золотій сукні Zimmermann 'Halcyon' вартістю 39 тисяч гривень. Звичайно, модельєрка підібрала до образу синю сумку Tod's. Модниця доповнила ансамбль бірюзовими прикрасами, зокрема підвісними сережками і каблучками. Нікі, яка одружена з Джеймсом Ротшильдом, завершила свій літній образ парою туфель з відкритим носком від Aquazzura.

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Тим часом, зірка "Американської історії жахів" вибрала шикарну бежеву сукню з блейзером в тон. Емма носила таку ж бежеву сумку Tod's, яка ідеально пасувала до її вбрання, доповнивши образ бежевими босоніжками. Емма уклала волосся з бічним проділом, закріпивши передню частину двома шпильками-невидимками.

Раніше Фокус писав, що Емма Робертс позувала в зеленому бікіні і кумедній кепці.