30 липня 2023 року: Маринин день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна важко працювати та лаяти дітей.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Марини. Марина або Маргарита була римською незайманою-християнкою. В юності Марина прийняла хрещення і вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Вона мала надзвичайну красу, через що з нею хотів одружитися римський префект Олівій, але дівчина відмовилася. Розгніваний мер потягнув Марину до суду, де вона не стала поклонятися язичницьким богам, за що її засудили до смертної кари.

Що не можна робити 30 липня:

важко працювати;

лаяти дітей;

дивитися на блискавку;

розпалювати багаття.

Народні прикмети та повір'я:

гроза — буде дощова осінь і сніжна зима;

до обіду спекотно, а пізніше холоднішає — завтра буде сонячно;

на небі білі хмари та дощ — погода зміниться;

спалахи блискавок означають, що добре вродять горіхи.

День ангела святкують:

Леонід, Петро, Вероніка, Марина, Маргарита.

Народилися в цей день:

1863 рік — Генрі Форд, американський промисловець, засновник корпорації Ford;

1947 рік — Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор і державний діяч австрійського походження.

Також цього дня:

1502 рік — Христофор Колумб уперше зустрічає представників народу мая;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.