Завидний холостяк: що ми знаємо про Семюеля Чатто, племінника королеви Єлизвети II

Семюел — старший син леді Сари Чатто і онук принцеси Маргарет.

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Колись принци Вільям і Гаррі вважалися найзавиднішими холостяками у світі. Але вони зв'язали себе узами шлюбу і тепер у королівській родині Великої Британії підросло нове покоління серцеїдів. Одним із найзавидніших холостяків вважається Семюел Чатто. Хто він такий, пише Daily Mail.

Сем Чатто — кваліфікований інструктор з йоги та кераміст. А також він старший син леді Сари Чатто, дочки принцеси Маргарет. І внучатий племінник покійної королеви Єлизавети.

У черзі на престол він тільки 29-й, до того ж він не є працюючим членом королівської сім'ї. Тож Семюелу надано повну свободу дій.

27-річний Семюел Девід Бенедикт Чатто, більш відомий як Сем, народився 28 липня 1996 року в лікарні Портленда в Лондоні. Його батьки — улюблена племінниця королеви Єлизавети, леді Сара Чатто, і її чоловік, художник і актор Деніел Чатто.

Він виріс у Кенсингтоні, Лондон, і його відправили до Ітонського коледжу, коли йому було 11 років — як і багатьох інших членів королівської сім'ї, включно з його братом Артуром і принцами Вільямом і Гаррі.

Семюел і Артур Чатто в Ітоні

Потім 27-річний хлопець продовжив вивчати історію мистецтв в Единбурзькому університеті і закінчив його 2018 року.

Як онук принцеси Маргарет, Сем посідає 29-те місце в черзі на британський престол.

Після отримання ступеня Сем пройшов шеститижневе навчання в North Shore Pottery в Шотландії і тепер робить кар'єру гончара.

У 2019 році він відкрив власну студію кераміки.

Семюел Чатто

"Я працюю з глиною, щоб створити функціональну і скульптурну кераміку, обпалену на дровах, у моєму будинку і студії в Західному Сассексі. Я провів більшу частину свого дитинства, створюючи уявні пейзажі та скульптурні моделі, що, природно, привело мене до глини в пізніші роки в школі", — розповідав юнак в інтерв'ю чотири роки тому.

Він працював на ринку творів мистецтва, але це його не надихало, тож він почав працювати руками.

Також Сем — учитель йоги. Він пройшов 200 годин навчання і провів багато часу в Індії, щоб отримати кваліфікацію. На це його надихнула його тодішня дівчина Софі Пайп.

Семюел Чатто в Йорданії

Із Софі вони розлучилися, що любов до йоги залишилася.

А тепер Семюель зустрічається з Елеонорою Ексерджян, випускницею Единбурзького університету і дочкою професора мистецтв.

Вона сама художниця і співпрацювала з Семом, перш ніж вони почали зустрічатися.

Протягом багатьох років Сем розповідає про своє життя в соцмережах і постить фото з подорожей світом в Instagram.

У той час як старші і найпомітніші члени королівської сім'ї часто мають тільки офіційні сторінки в соціальних мережах, Сему дозволено мати свою особисту сторінку через його більш низьке становище в ієрархії престолонаслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ще одну молоду людину з королівської сім'ї. Джеймс Александр Філіп Тео Маунтбеттен-Віндзор народився в графстві Суррей 17 грудня 2007 року. Його батько — принц Едвард, молодший брат короля Чарльза. Мати — Софі Вессекська, нинішня герцогиня Единбурзька.