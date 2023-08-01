1 серпня 2023 року: Макрини Молодшої — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ходити в гості після полудня та сваритися.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої. Вона була сестрою Василя Великого, народилася в Кесарії Каппадокійській у 324 році. Вона допомагала своїй матері виховувати дітей, серед яких був Василь. Макрина разом із матір'ю відійшла від світського життя приблизно у 357 році та навіть стала настоятелькою однієї з перших громад для черниць у Малій Азії. Померла у 380 році.

Що не можна робити 1 серпня:

вбивати худобу;

ходити в гості після полудня;

сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

дощ – буде добрий урожай наступного року;

сонячний і теплий день — бабине літо буде довгим;

дме східний вітер — до грози.

День ангела святкують:

Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихін, Євгенія.

Народилися цього дня:

1936 рік — Ів Сен-Лоран (пом. 2008), французький модельєр.

Також у цей день:

1492 рік — перша письмова згадка про Запорізьких козаків;

1498 рік — мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1774 рік — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", підіймають Військово-морський прапор України.