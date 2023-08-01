Сини Брітні Спірс не побачаться з нею перед переїздом на Гаваї

Як відомо, артистка не спілкується зі спадкоємцями понад рік.

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Сини Брітні Спірс не захотіли побачитися з нею перед відʼїздом на Гаваї. Про це пише TMZ.

41-річна американська співачка не возз’єднається зі своїми спадкоємцями, попри те, що вони переїжджають в інший штат з її колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.

Як повідомляється, Шон Престон і Джейден Джеймс збираються покинути свій рідний штат Каліфорнія у вівторок, 1 серпня 2023, разом зі своїм батьком, мачухою Вікторією Прінс і зведеними братами і сестрами, не попрощавшись з мамою.

45-річний Федерлайн і 40-річна Прінс планують орендувати житло в штаті Алоха, поки шукатимуть постійний будинок.

Сама Брітні не бачила 17-річного Престона та 16-річного Джейдена більше року. Вони також не були присутні на її весіллі із Семом Асгарі в червні 2022 року.

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Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Спірс погодилася на те, щоб Престон і Джейден переїхали на Гаваї зі своїм батьком після того, як Федерлайн публічно погрожував своїй колишній дружині судом, якщо вона відхилить прохання.

Діджей також є батьком доньки Корі, 21, і сина Калеба, 19, від колишньої нареченої Шар Джексон, а також дочок Джордан, 11, і Пейтон, 9, від Прінс, з якою він одружився в серпні 2013 року.

Кевін Федерлайн і Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс запідозрила, що знову вагітна.

Також Фокус писав про причину затримки виходу мемуарів Брітні Спірс.